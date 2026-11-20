Dagmar Schwan unterstützt Hubertus Heils Kandidatur als SPD-Vorsitzender. Sie fordert die Trennung von Parteiamt und Ministerposten für klare Profilierung.

Im Rennen um die Führung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) gewinnt die Debatte um eine klare Struktur für die Spitze an Fahrt. Dagmar Schwan hat sich öffentlich zu Hubertus Heil bekannt, der vergangenes Samstag seine Kandidatur für das höchste Parteiamt verkündet hat. Sie bezeichnet den bisherigen Bundesarbeitsminister als klugen und erfahreneren Politiker, der stets offen für neue Ideen und fundierte Argumente sei. Bis zum heutigen Stand gibt es keine weiteren offiziellen Kandidaturen, was Heil vorübergehend zur einzig genannten Person für den Vorsitz macht.

Heil und Schwesig als neues Duo

Schwan unterstreicht Heils Qualitäten besonders in seiner Funktion als Amtsinhaber. Als Bundesarbeitsminister habe er einen exzellenten Job geleistet und dabei seinen Fokus darauf gerichtet, die Arbeit fachgerecht zu gestalten, anstatt Macht zentralisiert bei sich anzusammeln. Darüber hinaus spricht sie sich entschieden dafür aus, dass Manuela Schwesig eine Kandidatur für den Parteivorsitz in Betracht ziehen sollte. Ein Duo bestehend aus Schwesig und Heil könnte der SPD nach Ansicht von Schwan neuen Schwung, neue Kraft und Zuversicht verleihen und die Basis der Partei wieder stärker zusammenführen.

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Konflikt zwischen Amt und Ministerium

Neben der Unterstützung der Personen fordert Schwan eine strukturelle Änderung im Verhältnis von Parteifunktion und Regierungstätigkeit. Sie plädiert entschieden für eine strikte Teilung der Ämter des SPD-Vorsitzes und des Ministeramts in Berlin. Der Parteivorsitz erfordere eine solche Menge an Kraft und fokussierter Aufmerksamkeit, dass kein Bundesminister diese Aufgabe quasi nebenbei im Hintergrund erfüllen könne. Diese Positionierung rückt auch die Rolle des amtierenden SPD-Co-Vorsitzenden Lars Klingbeil in den Fokus, da bisher nicht klar ist, ob er für eine Wiederwahl kandidieren wird.

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Inkompatibilität der Rollenverteilung

Schwan argumentiert zudem, dass die beiden Rollen - einmal als Parteichef und einmal als Minister - unvereinbar seien, insbesondere im Kontext der aktuellen Koalitionsregierung. Während der Parteivorsitzende die SPD zu einem klaren Profil verhelfen soll, agiert der Minister als Juniorpartner der Union in der Regierung. Es sei schwer, beiden Ansprüchen, der Koalitionsregierung zum Erfolg zu verhelfen und der Partei gleichzeitig eine unabhängige Linie zu geben, gerecht zu werden. Diese Sichtweise wird durch den Rückzug von Bärbel Bas verstärkt, die im Oktober sowohl ihr Parteiamt als auch ihr Amt als Bundesarbeitsministerin niedergelegt hat.

Dagmar Schwan ist seit 2014 in verschiedenen Funktionen für die SPD tätig, darunter für die Erarbeitung eines neuen SPD-Grundsatzprogrammes, das im Jahr 2027 verabschiedet werden soll. Ihre politische Reichweite reicht weiter zurück, da sie 2004 und 2009 bereits zweimal als Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten antrat. Beide Male unterlag sie Horst Köhler, der als Kandidat von Union und FDP gewählt wurde. Schwan bleibt nun eine der einflussreichsten Stimmen in der internen Debatte über die zukünftige Ausrichtung und Führungsstruktur der Partei.