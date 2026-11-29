Robert Schneider kritisiert die Forderung der Jusos nach Verstaatlichung von Wohnungsbau und Energie. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf unterstützt diese Richtung.

Der BILD-Chefredakteur Robert Schneider veröffentlichte eine scharfe Kritik an der aktuellen ideologischen Ausrichtung der SPD. Er warnt davor, dass die Forderungen nach Verstaatlichung den politischen Kurs der Partei radikal nach links verschieben würden. Dies geschieht unter aktiver Unterstützung durch den SPD -Generalsekretär Tim Klüssendorf, der die Positionen der Jusos teilt.

Kritik am Begriff der Vergesellschaftung

Robert Schneider weist darauf hin, dass die politische Debatte mit falschen Begriffen beginnt. Was von der Linken und den Jusos gefordert wird, ist keine Vergesellschaftung, sondern die Verstaatlichung. Bei der Verstaatlichung gehen die Eigentümerrechte nicht an die Gesellschaft als Ganzes über, sondern verbleiben beim Staat. Der Begriff der Vergesellschaftung wird als irreführend empfunden, da er suggeriert, die Wohnungen gehörten allen Bürgern gemeinsam.

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Dieses Missverständnis führt zu einer falschen Einschätzung der tatsächlichen Pläne. In Berlin und anderen Orten sollen große Teile der Wohnungswirtschaft in staatliche Hand gelangen. Schneider argumentiert, dass dies die Marktdynamik und die privaten Investitionsanreize zerstören würde. Die rhetorische Trennschärfe zwischen staatlichem Eigentum und Gemeineigentum wird in der aktuellen politischen Diskussion ignoriert.

Juso-Bundeskongress und Leitantrag

Die Forderungen der Jungsozialisten wurden einstimmig auf dem Juso-Bundeskongress beschlossen. Der Leitantrag trägt das Motto "Mut statt Mitte - Klassenkampf statt Individualismus". Diese Formulierung markiert eine klare Abkehr von der politischen Mitte. Sie weist den Weg hin zu ökonomischen Modellen, die Schneider als sozialistisch bezeichnet und als wirtschaftlich destabilisierend einstuft.

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Neben der Wohnungspolitik sollen auch das Gesundheitswesen und die Energieversorgung verstaatlicht werden. Diese Forderungen gehen weit über traditionelle sozialdemokratische Programmpunkte hinaus. Sie decken sich mit Positionen, die lange als historisch überholt galten. Die Zustimmung des Kongresses zeigt die tiefe Verankerung dieser Ideen in der Basis der Jusos.

Rolle von Tim Klüssendorf und SPD-Führung

Tim Klüssendorf ist eine der führenden Figuren der SPD nach Parteichef Lars Klingbeil und Fraktionschef Matthias Miersch. Seine Unterstützung der Juso-Forderungen wird von Schneider als Alarmzeichen gewertet. Klüssendorf argumentiert, dass man in der Sozialen Marktwirtschaft über Jahrzehnte hinweg keine Gewinne mit Wohnungen, Energie und Gesundheit erzielt habe. Diese Kritik am kapitalistischen System begründet sein Eintreten für staatliche Kontrolle.

Robert Schneider widerlegt diese Argumentation mit historischen und ökonomischen Fakten. Er verweist darauf, dass die SPD im November 1959 mit dem Godesberger Programm den Klassenkampf und den Marxismus abgelehnt hat. Erst dieser Schritt ermöglichte den Aufstieg zur Volkspartei. Die Rückkehr zu klassenkämpferischen Rhetoriken gefährdet diesen historischen Erfolg. Klüssendorf selbst profitierte als Finanzminister von den hohen Steueranteilen, etwa beim Spritpreis, während er die Profitabilität anderer Bereiche kritisisiert.

Folgen für die Wirtschaft und Politik

Die Verstaatlichungsfantasien der Jusos haben konkrete Auswirkungen auf die Finanzierung öffentlicher Güter. Wenn der Bau von Wohnraum, die Hightech-Medizin oder der Kraftwerksbau keine Rendite mehr erzielen dürfen, fehlen die Mittel für Investitionen. Ohne private Gewinne lässt sich der dringend benötigte neue Wohnraum nicht finanzieren. Ebenso droht ein Stau in der medizinischen Versorgung und Energieinfrastruktur.

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Politisch gesehen schwindet die Bedeutung der SPD als Volkspartei. Sie tritt zunehmend in Konkurrenz zur Linkspartei. Friedrich Merz und Markus Söder erkennen diese Gefahr. Ihnen fehlt jedoch eine realistische Alternative zur SPD. Gleichzeitig etablieren sich rot-rot-grüne Koalitionen regional, wie in Mecklenburg-Vorpommern unter Manuela Schwesig. Dies könnte den nationalen Politikstil weiter nach links verschieben.

Die Bürger beobachten die Entwicklungen kritisch, während die Lebenshaltungskosten steigen. Spritpreise sollen im Januar neue Rekorde erreichen. Stromkosten sind bereits gestiegen. Die Gesundheits- und Pflegeversorgung wird zunehmend unerschwinglich. Ein Wirtschaftsaufschwung gilt als einzige Lösung für die aktuelle Krisensituation. Dies erfordert jedoch Mut zum Markt und weniger staatliche Eingriffe, wie Schneider zusammenfasst.