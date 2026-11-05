SPD-Druck auf Berlin: Krach verteidigt Koalition trotz Vanessa-Emde-Kontroverse

Steffen Krach ignoriert Warnungen von Lars Klingbeil und Franziska Giffey. Die SPD-CDU-Koalition bleibt trotz Ausschlussverfahren gegen die Linke-Abgeordnete Emde in der Schwebe.

Der politische Druck auf den Berliner SPD-Chef Steffen Krach wächst deutlich an, nachdem der Bundesvorsitzende Lars Klingbeil klare Konsequenzen aus der aktuellen Krise im Berliner Landesverband gezogen hat. Krach lässt sich von den scharfen Ansagen des Vizekanzlers jedoch nicht davon abbringen, die Koalitionsverhandlungen mit der Partei Die Linke fortzusetzen. Er behauptet in Interviews, die Positionen in der eigenen Partei seien eintönig und einheitlich, was die Gespräche mit den Linken angeht, obwohl erhebliche inhaltliche und personelle Differenzen bestehen.

Unterschiedliche Positionen in der Berliner SPD

Die Kluft zwischen der Bundes- und der Berliner Parteispitze wird zunehmend offensiv diskutiert. Während Lars Klingbeil auf dem SPD-Wirtschaftsforum am Mittwoch explizit forderte, antisemitische Elemente und Verbindungen zu organisierten Kriminalitätsstrukturen aus den eigenen Reihen zu entfernen, zeigt Steffen Krach am Donnerstagmorgen im Interview mit WELT TV eine andere Tonlage. Er versichert, dass man in Berlin einer Meinung sei und keine Kooperation mit Antisemitismus toleriere, was er auch als seine eigene Position bestätigt.

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Krach erwähnt zudem, dass die Links-Frontfrau Elif Eralp ähnliche Standards vertrete. Dieser Darstellung steht jedoch die Realität in der Berliner Linken-Fraktion entgegen, die bisherige Erfolge beim Ausschluss problematischer Mitglieder vermissen lässt. Die Situation spitzt sich insbesondere zu durch das Verhalten der Abgeordneten Vanessa Emde, deren politisches Umfeld zunehmend kritisch beobachtet wird.

Die Rolle von Vanessa Emde in der Linken-Fraktion

Ein zentrales Problem bleibt bestehen: Die Berliner Linken-Fraktion hat es bis zum aktuellen Zeitpunkt nicht geschafft, die umstrittene Abgeordnete Vanessa Emde auszuschließen. Sie sitzt weiterhin im Parlament und hat ihr politisches Gewicht genutzt, um weitere kontroverse Akteure in ihre Strukturen zu integrieren. Am Dienstag brachte Emde die radikale Palästina-Aktivistin Hannah Bruns zur Sitzung der Fraktion, was innerhalb der Gruppe für Besorgnis sorgte.

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Hannah Bruns, gegen die bereits ein Parteiausschlussverfahren läuft, wird in der Linken-Fraktion befürchtet, als potenzielle Mitarbeiterin eingestellt zu werden. Die Abgeordnete hatte sich öffentlich dafür ausgesprochen, Tel Aviv zu befreien, was in der deutschen Politik auf breite Ablehnung stößt. Die Anwesenheit von Bruns bei der Sitzung unterstreicht die Sorge der Koalitionspartner, dass die Linke ihre Strukturreinigung nicht ernst nimmt.

Skeptische Stimmen und politische Konsequenzen

Warum die SPD Berlin die Verhandlungen nicht einfach aussetzt, bis die Linke aufgeräumt hat, will Krach nicht akzeptieren. Er argumentiert, dass das gesamte Projekt nicht von einer einzelnen Person abhängig gemacht werden solle, die er als Störenfried beschreibt. Trotzdem räumt er ein, dass das SPD-Mitgliedervotum zur Rot-Grün-Rot-Koalition erst stattfinden darf, wenn Klarheit über die Personalie Emde herrscht. Bisher ist diese Klarheit jedoch nicht erzielt worden.

Unter Parteimitgliedern und in der Fraktionsspitze der Linken herrscht Unsicherheit darüber, ob die nötige Zweidrittelmehrheit für einen möglichen Ausschluss von Emde jemals zustande kommen wird. Diese Blockade verhindert eine klare Positionierung und lässt die Verhandlungen ins Stocken geraten. Viele Beobachter zweifeln an der Bereitschaft der Linken, sich von ihren radikalsten Elementen zu trennen.

Ex-Bürgermeisterin Giffey warnt vor der Koalition

Neben den internen Schwierigkeiten gibt es auch Warnungen von außen, die Krach herunterzuspielen versucht. Die Ex-Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat sich öffentlich gegen eine Rot-Grün-Rot-Koalition gewandt. In ihrem Interview lobt Krach zwar die Arbeit von Giffey als Wirtschaftssenatorin, bezeichnet die unterschiedlichen Auffassungen in der 18.000-Mitglieder zählenden Partei SPD jedoch als normal.

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Erst auf mehrmaliges und drängendes Nachhaken des Interviewers gibt Krach schließlich zu, dass es keine Koalition geben wird, wenn Vanessa Emde weiterhin Teil der Fraktion bleibt. Dies ist ein wichtiger Punkt, der jedoch nicht die aktuelle Dynamik der fortgesetzten Verhandlungen verändert. Der Weg zur Stabilisierung der Berliner Politik bleibt weiterhin von Konflikten geprägt.

Ausblick auf weitere Verhandlungsschritte

Trotz der angespannten Lage und der klaren Warnsignale von Lars Klingbeil will Steffen Krach weiterverhandeln. Er hofft darauf, dass sich die Situation in der Linken-Fraktion von selbst klärt oder dass politische Kompromisse gefunden werden können, die den Ausschluss von Emde vermeiden, aber dennoch die Koalitionsfähigkeit sichern. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob diese Strategie aufgehen kann oder ob der Druck von der Bundes-SPD und der Öffentlichkeit zu groß wird.

Bisher wirkt es so, als würde Krach die Bedeutung des Problems Emde unterschätzen, was die Glaubwürdigkeit seiner Führung weiter erschüttern könnte. Die Spannung zwischen der Berliner SPD-Spitze und den Forderungen aus Berlin-Mitte bleibt ein bestimmendes Merkmal der aktuellen politischen Landschaft in der Hauptstadt.