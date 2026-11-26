Der Streit um die abschlagsfreie Frührente ist seit Wochen verfahren. Vor allem die SPD will sie erhalten. Aber auch CDU-Ministerpräsidenten sind dafür. Die Union legt nun einen Kompromiss für Menschen mit kleinen Einkommen vor. Aber auch damit kann SPD-Expertin Klose wenig anfangen.

Wer kein üppiges Einkommen hat, soll nach Unions-Vorschlag auch ohne Abschläge früher in Rente gehen können. Der Streit um die abschlagsfreie Frührente ist seit Wochen verfahren.

Vor allem die SPD will sie erhalten. Aber auch CDU-Ministerpräsidenten sind dafür. Die Union legt nun einen Kompromiss für Menschen mit kleinen Einkommen vor. Aber auch damit kann SPD-Expertin Klose wenig anfangen.

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Aus Sicht der Renten-Fachfrau der SPD-Bundestagsfraktion, Annika Klose, geht der Kompromissvorschlag der CDU nicht weit genug.