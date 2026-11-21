Die SPD-Frauen legen Anträge vor, die Wahllisten ausschließlich von Frauen anführen lassen und die Doppelspitze der Partei geschlechterparitätisch regeln sollen.

Die Organisation SPD-Frauen hat zwei weitreichende Anträge eingereicht, die darauf abzielen, die strukturelle Machtverteilung in der Partei grundlegend zu verändern. Diese Dokumente, die der Tageszeitung Tagesspiegel vorliegen, fordern konkrete Regeln zur Durchsetzung weiblicher Führungspositionen sowohl bei den Wahllisten als auch an der Parteispitze. Der zentrale Tenor der Vorhaben ist die Forderung nach einer verbindlichen Parität, da freiwillige Selbstverpflichtungen in der Vergangenheit als nicht ausreichend erachtet wurden.

Kritik an den Wahllisten zur Bundestagswahl 2025

Ein Kernpunkt der Initiative betrifft die Zusammensetzung der Wahllisten für die anstehende Bundestagswahl 2025. Die Antragstellerinnen fordern, dass auf den Listen für die Bundestagswahl 2025 alle ungeraden Plätze, einschließlich des wichtigsten Spitzenplatzes eins, zwingend Frauen vorbehalten sein müssen. Diese Regel würde sich insbesondere auf die Landeslisten auswirken, die durch die Zweitstimme der Wähler besetzt werden. Die Begründung für diesen strikten Vorschlag liegt in der Analyse der bisherigen Praktiken, bei denen formlose Zusagen zur Frauenförderung oft ins Leere liefen.

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Laut dem vorliegenden Antrag haben die Listenaufstellungen zur Bundestagswahl 2025 gezeigt, dass bloße feministische Bekenntnisse nicht ausreichen. Trotz allerorten geäußerter Unterstützung wurde schlussendlich fast ausschließlich Listen vorgelegt, welche von einem Mann angeführt wurden. Die SPD-Frauen kritisieren zudem die Auswahlprozesse für die Direktkandidaturen, die mit der Erststimme verbunden sind. In traditionell aussichtsreichen Wahlkreisen wurden überwiegend Männer als Kandidaten aufgestellt, was zu einem Ungleichgewicht in der direkten Vertretung führt. Aktuelle Zahlen verdeutlichen diese Diskrepanz: In der aktuellen Bundestagsfraktion sind von 50 direkt gewählten Abgeordneten nur 13 weiblich.

Ulrike Häfner fordert radikale Listenumkehr

Um diesem Missstand nachhaltig zu begegnen, ist eine Änderung der parteiinternen Regeln unerlässlich. Wahllisten sollten künftig grundsätzlich von einer Frau angeführt werden, um sicherzustellen, dass weibliche Perspektiven in der politischen Repräsentation gleichberechtigt sind. Ein Mann darf einen Spitzenplatz nur dann einnehmen, wenn sich keine Kandidatin findet. In diesem Ausnahmefall muss die weibliche Delegiertenmehrheit einstimmig für eine einmalige Abweichung von der Regel stimmen. Dies stellt eine hohe Hürde dar, die sicherstellen soll, dass die Parität nicht durch Ausreden umgangen wird.

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Ulrike Häfner, Co-Vorsitzende der SPD-Frauen, unterstreicht die Dringlichkeit dieser Maßnahmen. Sie erklärt, dass Frauen so lange an die erste Reihe rücken müssen, bis wir wirklich die Hälfte der Macht in diesem Land besitzen. Der Frauenanteil in den Parlamenten, bis hinab zum Deutschen Bundestag, werde als erschreckend niedrig eingestuft. Solange es keine gesetzliche Parität im allgemeinen Wahlrecht gibt, wollen wir für unsere Partei nur noch Spitzenkandidatinnen akzeptieren. Diese klare Positionierung soll den Druck auf die eigene Struktur erhöhen, um Vorbildfunktion zu übernehmen.

Carmen Wegge will rechtssichere Doppelspitze etablieren

Neben der Forderung nach Frauen an der Spitze der Listen zielt der zweite Antrag auf die interne Führungsgeschäft der Partei ab. Das aktuelle Organisationsstatut der Partei legt fest, dass die SPD entweder von einem Mann oder einer Frau allein geleitet wird oder eine Doppelspitze gewählt wird. Im Falle einer Doppelspitze schreibt die derzeitige Forderung vor, dass davon eine Frau sein muss. Die Antragstellerinnen wollen diese Formulierung auf "davon mindestens eine Frau" ändern, um die rechtliche Grundlage für weibliche Führungsrollen zu stärken.

Carmen Wegge, ebenfalls Co-Vorsitzende der SPD-Frauen, begründet diese Änderung mit dem Wunsch nach mehr Verantwortung für Frauen in der Partei. Sie argumentiert, dass viele Frauen bereit sind, mehr Verantwortung zu übernehmen, dafür aber keinen Mann an ihrer Seite benötigen, um legitimiert zu sein. Der Antrag verweist darauf, dass es bereits weibliche Doppelspitzen in Kreisverbänden oder Arbeitsgemeinschaften gibt. Diese Strukturen funktionieren jedoch nur, wenn Männer auf eine Kandidatur verzichten, was nicht nachhaltig ist. Eine ordentliche Regelung soll weibliche Doppelspitzen künftig rechtssicher ermöglichen und politisch legitimieren.

Langfristige Perspektive und gesellschaftlicher Wandel

Die vorgeschlagenen Statutenänderungen sind als Schritt zur langfristigen Gleichstellung gedacht, nicht als ewige Zwangsmaßnahme. In dem Antrag wird explizit erwähnt, dass die spezielle Regelung eines Tages überflüssig werden könnte. Die Bedingung dafür ist ein tiefergehender gesellschaftlicher Wandel in der Care-Arbeit. Die SPD-Frauen sehen das Ziel darin, dass statistisch irgendwann bei einer männlichen Übernahme der Sorgearbeit bei 50 Prozent angekommen wird. Nur dann kann diese spezielle Regel zur Durchsetzung weiblicher Mandate wieder reformiert und abgeschafft werden, da dann natürliche Gleichheit herrscht.

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Die Union lehnt eine solche Parität auf den Listen jedoch bereits jetzt ab, was die Debatte um die Geschlechtergerechtigkeit im politischen Betrieb weiter anheizt. Die SPD-Frauen setzen damit ein klares Zeichen, dass interne Strukturen den gesellschaftlichen Forderungen nach mehr Repräsentanz Rechnung tragen müssen. Mit der Forderung nach ausschließlich weiblichen Spitzenplätzen und einer rechtssicheren Doppelspitze wird der Druck auf die gesamte Partei erhöht, ihre Versprechungen an die Wähler durch konkrete institutionelle Änderungen zu untermauern.