SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat in einer Talkshow mit Sandra Maischberger die Kritik an Putins Versuch, Altbundeskanzler Gerhard Schröder als Vermittler in der Ukraine-Krise einzusetzen. Klüssendorf betont seine Misstrauen gegenüber Putins Angaben und sieht die ukrainische Seite als unannehmbar. Gleichzeitig betont er, dass man alles tun wird, um den Krieg zu beenden, aber die Bedingungen dürfen nicht diktiert werden.

Klarheit ist Wahrheit! SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf (34) hat in der Talkshow von Sandra Maischberger (59) den Versuch des Kriegstreibers Putin , Altbundeskanzler Gerhard Schröder (80) im Ukraine-Krieg als Vermittler zu nutzen, eine heftige Abfuhr erteilt.

Klüssendorfs unmissverständliche Ansage: "Ich bin zutiefst misstrauisch, was das angeht, was Wladimir Putin erzählt. Ich glaube, er hat das eine oder andere vergiftete Angebot schon geschickt in den vergangenen Jahren. Wo er Gesprächsangebote suggeriert hat, die am Ende nicht ehrlich gemeint waren. Wo er die Bedingungen aufstellt, obwohl er gar nicht interessiert ist an einem Frieden.





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