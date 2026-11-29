In NRW haben zwei CDU-Politikerinnen für Unmut in der Opposition gesorgt – nicht wegen politischer Aussagen, sondern wegen ihres Verhaltens. Die SPD-Fraktion fordert vom Landespräsidium eine »unmissverständliche Intervention«.

-geführten Regierung. In einem Brief an Landtagspräsident André Kuper moniert die Fraktion mehrere Fälle: So habe unter anderem Bauministerin Ina Scharrenbach in einer Plenarsitzung der SPD den Vogel gezeigt.

Kulturministerin Ina Brandes wiederum habe sich im Wissenschaftsausschuss vier Minuten lang Kopfhörer in die Ohren gesteckt. Auch habe Brandes in einer Fragestunde des Landtags auf die Nachfrage eines SPD-Abgeordneten gesagt, wer »doofe Fragen« stelle, bekomme auch »doofe Antworten«. In der gleichen Sitzung hatte Scharrenbach die Vogel-Geste gezeigt. Landtagspräsident Kuper hatte sie dafür bereits nachträglich ermahnt.

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( »Die genannten Vorgänge sind in ihrer Ungehörigkeit bemerkenswert. Noch schwerer wiegt allerdings, welches Verständnis vom Verhältnis zwischen Parlament und Regierung darin zum Ausdruck kommt«, kritisiert die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Ina Blumenthal, in dem Brief. Blumenthal fordert vom Landtagspräsidium eine »unmissverständliche Intervention gegenüber den Mitgliedern der Landesregierung« und erwartet von Kuper »eine zeitnahe schriftliche Stellungnahme zu den geschilderten Vorgängen und den daraus zu ziehenden Konsequenzen«.