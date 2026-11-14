SPD intern: Kritik an Klingbeils Doppelfunktion als Parteichef und Finanzminister

Eine breite Koalition innerhalb der SPD fordert die Trennung von Parteivorsitz und Ministeramt. Friedrich Merz wird im Kontext der aktuellen politischen Lage diskutiert.

Nach dem Rücktritt von Bärbel Bas als SPD -Co-Chefin am 12. Oktober herrscht in der Sozialdemokratischen Partei eine intensive Debatte über die künftige Führungsspitze. Der 48-jährige Friedrich Klingbeil hat seine erneute Kandidatur noch nicht bestätigt, doch innerhalb der Partei formiert sich nun ein breites Bündnis, das eine Wiederwahl verhindern will. Dieses Bündnis aus verschiedenen Arbeitsgemeinschaften und dem Jugendverband will verhindern, dass Klingbeil das Amt des Parteivorsitzenden neben seinen Positionen als Vizekanzler und Finanzminister bekleidet. Einem Medienbericht zufolge liegen für den ordentlichen Bundesparteitag in Bremen zwei Anträge vor, die deutlich gegen eine Doppelspitze gerichtet sind.

Forderung nach Trennung von Amt und Regierung

Zwei eingereichte Anträge für den Bundesparteitag am 16. und 17. Januar in Bremen zielen darauf ab, die Verbindung zwischen Parteiführung und Regierungsverantwortung zu lösen. Der erste Antrag wird von der Arbeitsgemeinschaft für Arbeit, den SPD-Frauen, der AG 60+, der Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt, der Arbeitsgemeinschaft für Bildung sowie der Arbeitsgemeinschaft SPD queer unterstützt. In diesem Text wird explizit gefordert, dass der Vorsitz der SPD auf Bundesebene in der aktuellen politischen Lage nicht gleichzeitig mit einem Ministeramt innerhalb der Bundesregierung ausgeübt werden darf.

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Die Begründung in den Anträgen führt aus, dass die SPD ihre politische Eigenständigkeit, programmatische Glaubwürdigkeit und Handlungsfähigkeit als Partei der Arbeitenden wieder stärken muss. Dafür sei eine klare organisatorische und personelle Trennung zwischen der Führung der Partei und der Wahrnehmung von Regierungsämtern auf Bundesebene unerlässlich. Die Unterschriftenlisten der unterstützenden Gruppen unterstreichen die Reichweite dieser Kritik innerhalb der Parteibasis und der verschiedenen Interessensverbände, die sich für diese strukturelle Änderung stark machen.

Gegnerpositionen und Alternativvorschläge

Neben der Forderung nach einer Trennung der Ämter äußert sich auch die SPD-Jugendorganisation Jusos zu den Strukturen der Parteispitze. In einem ähnlich lautenden Antrag geht die Jusos noch einen Schritt weiter und spricht sich explizit für eine Frau als alleinige Vorsitzende der SPD aus. Der Bericht des Nachrichtenmagazins zitiert aus diesem Antrag, dass die Beteiligung von Frauen in Spitzenpositionen sichergestellt werden müsse. Das stärkste Instrument dafür wäre eine weibliche Einzelspitze, die von den Jusos ausdrücklich begrüßt würde.

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Im Gegensatz zu den internen Debatten über die Landespolitik wird die Situation in Mecklenburg-Vorpommern als stabil wahrgenommen. Die 52-jährige Ministerpräsidentin hat ihren erfolgreichen Wahlkampf mit klaren Aussagen zu den Rentenplänen der Regierung abgeschlossen. Allerdings gibt es noch keine offiziellen Bewerbungen für den Parteitag, und Friedrich Merz betonte, er wolle zunächst Gespräche über seinen Rückhalt führen. Die Kritik konzentriert sich somit fast ausschließlich auf die Doppelbelastung auf Bundesebene, wo Bärbel Bas zudem Arbeitsministerin war.

Praktische Auswirkungen und politische Konsequenzen

Die Arbeitsgemeinschaften argumentieren in ihren Anträgen, dass ein Minister oder eine Ministerin als Mitglied der Bundesregierung Verantwortung für die Entscheidungen des Kabinetts trägt. Diese Personen sind an die politischen Vereinbarungen und Kompromisse der Koalition gebunden. Wer gleichzeitig den Vorsitz der SPD innehat, muss jedoch die eigenständigen Interessen der Partei vertreten, ihre Beschlüsse verteidigen und gegebenenfalls auch öffentlich Widerspruch gegen Entscheidungen der Bundesregierung formulieren. Diese beiden Aufgaben stünden in einem direkten Spannungsverhältnis zueinander.

Auch die Jusos sprechen von einem "Spagat zwischen realpolitischer Arbeit in der Koalition und ideeller Arbeit innerhalb der Partei". Vertreter der SPD-Jugendorganisation schreiben demnach, dass dieser Spagat herausfordernd sei und derzeit nicht gelinge, ihn zu meistern. Trotz der heftigen Debatten ist es laut dem Bericht unwahrscheinlich, dass der SPD-Parteitag eine formelle Trennung von Partei- und Regierungsamt beschließt. Eine solche Regel würde auch verhindern, dass Ministerpräsidenten an der Spitze der Landesverbände stehen könnten.

Zukünftige Strategie der kritischen Gruppen

Da eine generelle Regelumstellung als politisch zu schwierig erscheint, streben die Arbeitsgemeinschaften und die Jusos nun einen politischen Beschluss an, der nur auf die aktuelle Situation in der schwarz-roten Bundesregierung abzielt. Dieser spezifische Fokus soll die Kritik an der Doppelfunktion der aktuellen Parteispitze adressieren, ohne die landespolitische Struktur der SPD zu gefährden. Die Anträge für den Parteitag im Januar gelten daher als zentrales Instrument, um den politischen Druck auf Friedrich Klingbeil auszuüben und seine Kandidatur vor dem Hintergrund der aktuellen Koalitionsverhältnisse infrage zu stellen.