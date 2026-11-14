SPD intern: Widerstand gegen Lars Klingbeil als Parteichef wächst

Breiter Widerstand innerhalb der SPD blockiert eine weitere Amtszeit von Lars Klingbeil. Forderungen nach Ämtertrennung und neuer Führung dominieren die Debatten vor dem Parteitag in Bremen.

Innerhalb der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands ( SPD) formiert sich ein deutlicher Widerstand gegen eine weitere Amtszeit von Lars Klingbeil. Ein breites Bündnis aus mehreren innerparteilichen Arbeitsgemeinschaften will verhindern, dass der 48-jährige Funktionär beim kommenden Bundesparteitag im Januar erneut zum Parteivorsitzenden gewählt wird, solange er ein Ministeramt bekleidet. Die aktuelle politische Lage in der rot-grünen Koalition führt zu innerparteilichen Spannungen, die eine grundlegende Neuordnung der Führungsstrukturen zur Folge haben könnten.

Anträge zur strengen Ämtertrennung

Der erste vorliegende Antrag, der dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" vorliegt, fordert eine klare institutionelle Trennung. Die Kernforderung lautet explizit, dass der Vorsitz der SPD auf Bundesebene in der aktuellen politischen Situation nicht gleichzeitig mit einem Ministeramt innerhalb der Bundesregierung ausgeübt werden darf. Diese Regel würde bedeuten, dass Lars Klingbeil, der derzeit als Co-Vorsitzender der SPD fungiert und zugleich Bundesminister der Finanzen ist, sich entscheiden müsste. Würde die Ämtertrennung beschlossen, müsste er zwischen dem Finanzministerium und dem Parteivorsitz wählen. Die Befürworter dieses Antrags argumentieren damit, dass die SPD ihre Eigenständigkeit und Glaubwürdigkeit als "Partei der Arbeitenden" nur durch eine solche klare Trennung von Parteiführung und Regierungsamt zurückgewinnen könne.

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Bündnis sechser Arbeitsgemeinschaften

Hinter dem Papier zur Ämtertrennung steht ein breites politisches Spektrum innerhalb der Partei. Laut dem Bericht unterstützen sechs verschiedene SPD-Arbeitsgemeinschaften (AGs) diesen Schritt. Zu den treibenden Kräften zählen die Arbeitnehmer-AG (AfA), die SPD-Frauen, die Arbeitsgemeinschaft 60 plus, die AG Migration und Vielfalt, die AG für Bildung sowie die Organisation SPD queer. Diese Gruppen agieren koordiniert und nutzen ihre Bündniskraft, um die Forderung nach einer Entflechtung von Parteiamt und Regierungsressort durchzusetzen. Sie sehen in der aktuellen Doppelbelastung einen erheblichen Glaubwürdigkeitsverlust für die Partei, der nur durch eine strukturelle Reform behoben werden kann.

Jusos fordern weibliche Spitzenkandidatur

Die Jungsozialistinnen Jusos gehen in einem zweiten, parallel vorliegenden Antrag noch deutlich weiter als die anderen Arbeitsgemeinschaften. Sie wollen eine Frau als alleinige, führende Vorsitzende der SPD etablieren. In ihrem Papier wird ausgeführt, dass das stärkste Instrument zur Neuaufstellung der Partei eine weibliche Einzelspitze sei, die man ausdrücklich begrüßen würde. Diese Forderung würde die Position von Lars Klingbeil faktisch unmöglich machen. Sollte sich der Wunsch nach einer alleinigen weiblichen Führung durchsetzen, wäre an der Parteispitze kein Platz mehr für ihn. Dies würde bedeuten, dass die Jusos nicht nur die Ämtertrennung, sondern eine vollständige Ablösung der aktuellen Doppelspitze verlangen.

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Mögliche Kandidatin und politische Folgen

Falls die Jusos mit ihrer Forderung nach einer alleinigen weiblichen Spitze Erfolg haben, käme als Kandidatin praktisch nur die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, in Frage. Die 52-jährige Landespolitikerin gilt als potenzielle Nachfolgerin, die die geforderte weibliche Führungsspitze verkörpern könnte. Allerdings ist unklar, ob Schwesig selbst bereit ist, das Amt des Parteivorsitzenden zu übernehmen. Ihre eigene politische Positionierung und Ambitionen sind noch völlig offen, was Unsicherheit in die Planung des Wahlkampfes bringt. Ein doppelter Schlag für Lars Klingbeil zeichnet sich also ab: Entweder muss er sein Finanzamt abgeben oder er wird durch die Forderung der Jusos nach einer Frau an der Spitze komplett ausgeschlossen.

Zeitplan und Abstimmung in Bremen

Die Entscheidungen über diese strukturellen Änderungen und die künftige Parteiführung fallen am 12. Oktober bei der konstituierenden Sitzung des neuen Präsidiums. Die eigentliche Wahl des Parteivorsitzes findet jedoch später statt. Gewählt wird auf dem Bundesparteitag am 16. und 17. Januar im Hafen der Hansestadt Bremen. Ob Lars Klingbeil selbst erneut als Kandidat zur Verfügung steht, hat er bisher offen gelassen. Die anstehenden Debatten in Bremen werden darüber entscheiden, ob die SPD unter der aktuellen Führung weitermacht oder einen grundlegenden Wandel in ihrer politischen Ausrichtung und Struktur vollzieht.