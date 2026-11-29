Juso-Bundeskongress in Bochum: Die Jugendorganisation kritisiert Parteichef Lars Klingbeil scharf, fordert Enteignungen und plant die Wiederaufnahme der Kooperation mit der palästinensischen Fatah-Jugend.

Der Bundeskongress der Jusos endete in Bochum mit einer deutlichen Abrechnung gegen die aktuelle SPD-Führung. Unter dem Parolenruf "Klassenkampf statt Individualismus" forderte die SPD-Jugendorganisation einen radikalen Linksschub, der weit über die Politik des amtierenden Parteichefs Lars Klingbeil hinausgeht. Die Delegierten zeigten sich unzufrieden mit dem Mittelkurs der Partei und stellten stattdessen extreme Forderungen nach enteignenden Maßnahmen und sozialistischer Umverteilung auf die Tagesordnung.

Radikale Forderungen nach Enteignung

Der General der SPD, Tim Klüssendorf, feuerte die Kehre in Richtung alter sozialistischer Ideale explizit an. Er richtete rhetorische Fragen an das Publikum, wer eigentlich entschieden habe, dass Wohnen ein bloßes Anlageobjekt sein müsse. Ebenso kritisierte er die Logik, dass mit Energie, Entsorgung und öffentlicher Versorgung Renditen erzielt werden müssten. Klüssendorf verwies darauf, dass die SPD früher bereits gefordert habe, zentrale Bereiche der Daseinsvorsorge in öffentliche Hand zu überführen oder streng zu regulieren.

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Neben der Kritik an marktwirtschaftlichen Prinzipien im Wohnungsbau und der Infrastruktur legten die Jusos ein breites Programm für eine linkspopulistische Wende vor. Zu den konkreten Forderungen gehören jährliche Vermögenssteuern, ein garantiertes Rentenniveau von 53 Prozent sowie die Einführung des Rechts auf weniger Arbeitsstunden bei vollem Lohnausgleich für alle Beschäftigten. Diese Ziele sollen die soziale Ungleichheit drastisch reduzieren und die Macht der privaten Märkte einschränken.

Persönliche Konflikte mit Parteichef Klingbeil

Ausgerechnet der amtierende SPD-Parteichef Lars Klingbeil blieb von dem Ereignis in Bochum ausgeschlossen. Der 48-Jährige meidet seit Jahren die direkte Konfrontation mit der radikalen Parteijugend, die ihn wegen seiner moderaten Linie verachtet. Die Delegation rächte seine Abwesenheit mit offenen Spottattacken von der Bühne. Eine Delegierte grölte öffentlich, er habe nicht die erforderliche mentale Härte, um heute vor Ort zu erscheinen.

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Juso-Chef Philipp Türmer nutzte die Gelegenheit, um Klingbeil direkt zu verspotten. Er bezeichnete den Parteivorsitzenden als "Stand-jetzt-Parteivorsitzenden", ein ironischer Verweis auf die anstehende Neuwahl der Parteispitze im Januar. Türmer positionierte sich klar als Gegner des aktuellen Führungsteams und nutzte den Kongress, um die eigene Autorität innerhalb der Jugendorganisation zu festigen und den Druck auf die Bundes-SPD zu erhöhen.

Symbolik um Manuela Schwesig und Hubertus Heil

Während Klingbeil fehlte, wurde die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, als positives Vorbild gefeiert. Die 52-Jährige regiert ihr Bundesland bereits seit der Landtagswahl in einer Koalition aus Linken und Grünen. Diese Regierungsform wird von den Jusos als das politische Ideal für den gesamten Bund betrachtet. Schwesig konnte wegen anderweitiger Verpflichtungen nicht persönlich nach Bochum reisen, wurde aber dennoch als Symbol für den gewünschten Politikwechsel gefeiert.

Auch Hubertus Heil, der 54-jährige Ex-Arbeitsminister und Konkurrent Klingbeils um das Parteivorsitz-Amt, trat im Rahmen des Kongresses auf. Seine Rede wurde jedoch von der anwesenden Jugend enttäuscht aufgenommen. Das Publikum reagierte mit müden Gesichtern, da Heil kaum konkrete sozialistische Inhalte lieferte. Stattdessen beschränkte er sich auf Schmeicheleien für Manuela Schwesig und die Forderung nach dem Bau neuer Azubi-Wohnheime, was als zu wenig klassenkämpferisch abgetan wurde.

Kontroverser Umgang mit der Fatah-Jugend

Eine weitere kontroverse Entscheidung betrifft die internationale Ausrichtung der SPD-Jugend. Neben den innenpolitischen Forderungen ist klar, dass die Jusos die schwarz-rote Koalition auf Bundesebene beenden wollen. Parallel dazu soll eine alte, vorübergehend eingestellte Partnerschaft wiederbelebt werden. Die Kooperation mit der Jugendorganisation der palästinensischen Bewegung Fatah, die 2023 aufgrund judenfeindlicher Äußerungen und Hetze von den Jusos als "Schwesterorganisation" ausgeschlossen wurde, soll erneut aufgenommen werden.