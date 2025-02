Raimund Meß, der SPD-Direktkandidat im Bundestagswahlkreis 195 in Südthüringen, kämpft gegen die AfD und den Verlust des Wahlkreises. Meß sieht die Situation düster und gibt zu, dass die SPD in den Ostdeutschen Bundesländern an Zustimmung verliert. Er fordert Selbstkritik innerhalb der Partei und sieht die fehlende Antwort auf die Probleme der Bevölkerung im Osten als Hauptkritikpunkt.

Raimund Meß (34) ist der SPD -Direktkandidat im Bundestagswahl kreis 195 in Südthüringen . Doch für ihn sieht es – wie für die SPD in vielen anderen Wahlkreisen – düster aus. Sein Vorgänger war Olympiasieger, Weltmeister, eine Sportlegende. Raimund Meß ist 34 Jahre alt und steht am Anfang: Er hat den Bundestagswahl kreis 195 in Südthüringen von Frank Ulrich (67) übernommen – der Biathlon-Legende.

Für Meß sieht es nun aber (wie überall in Osten für die SPD) eher düster aus: Die Sozialdemokraten verlieren massenhaft Wahlkreise an die AfD in Ostdeutschland. Meß steht am Samstagmorgen vor dem Volkshaus in Meiningen. Hier ist gerade noch der Deutsche Gewerkschaftsbund im Wahlkampf für ihn aktiv. Meß sagt zu BILD: „Ich habe eine schwere Position in Südthüringen.“ Sein AfD-Kontrahent ist Robert Teske (35), der Büroleiter von AfD-Faschist Björn Höcke. Meß: „Die mobilisieren hier massiv, machen alles blau.“ Beim Wahlsieg 2021 gewann die SPD noch 121 – jetzt könnten schlimmstenfalls nur noch 35 Wahlkreise übrig bleiben.Er war erst Arbeiter, hat dann studiert. Er ist gelernter Gießereimechaniker und studierter Luftfahrttechniker. Und er weiß, warum er nun gegen die Blauen kämpft – und eigentlich kaum eine Chance auf ein Direktmandat hat: „Die Leute haben früher SPD gewählt. Darüber müssen wir reden in der Partei.“ Und dann wird er deutlich in der Fehlersuche: „Ich hätte mir Selbstkritik in Berlin gewünscht. Hätte mir gewünscht, dass wir jemand anderen nach vorn stellen – egal, ob Pistorius, Klingbeil oder einen ganz anderen … Es hätte einen neuen Kopf gebraucht. Nur: Das hätte von der Parteispitze weg von Wagenknecht kommen müssen.“ Plötzlich hängt es ausgerechnet von Sahra Wagenknecht ab, welche Koalitionen möglich sind! In Meiningen, Suhl und Schmalkalden versucht SPD-Kandidat Meß, gegen den Verlust anzukämpfen. Er sagt zu BILD: „Wir müssen auch mal selbstkritisch sein, was einräumen, die Frage beantworten: Was hat denn nicht geklappt?“ Er sortiert in Probleme „hier“ – und „in Berlin“. Meß: „Im Osten haben wir massiv niedrige Löhne und Renten, das müssen wir offen ansprechen – auch nach 35 Jahren noch.“ Raimund Meß selbst hat erlebt, wozu das führt: „Ich bin mit drei Schwestern aufgewachsen: eine in der Pflege, eine Tischlerin und eine Elektrikerin – alle sind in den Westen gegangen wegen der Arbeit und den Löhnen. Das müssen wir nicht schönreden.





