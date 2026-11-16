SPD kritisiert Dobrindts Ruanda-Abschiebungspläne scharf

Rasha Nasr und Hakan Demir von der SPD warnen vor Menschenrechtsrisiken und moralischen Bedenken bei den geplanten Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber nach Ruanda durch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt steht mit seinen Plänen zur Abschiebung abgelehnter Asylbewerber nach Ruanda in der Kritik. Die SPD -Bundestagsabgeordneten Rasha Nasr und Hakan Demir äußern sich deutlich kritisch zu den aktuellen Vorhaben der Bundesregierung. Sie fordern einen sofortigen Stopp der geplanten Maßnahmen und verweisen auf erhebliche Risiken für die betroffenen Personen.

Dobrindt stellt Pläne am Montag offiziell vor

Alexander Dobrindt wird die Details seines Konzepts voraussichtlich am kommenden Montag offiziell präsentieren. Das Kernstück des Plans sieht vor, dass Menschen, deren Asylanträge abgelehnt wurden, unabhängig von ihrer nationalen Herkunft in das zentralafrikanische Land Ruanda abgeschoben werden sollen. Diese Maßnahme gilt als notwendig für solche Fälle, in denen die Herkunftsländer der Betroffenen keine Bereitschaft zur Rücknahme signalisieren. Deutschland hat hierfür gemeinsam mit Griechenland, den Niederlanden, Dänemark und Österreich ein entsprechendes Abkommen verhandelt. In Ruanda sollen sogenannte "Return-Hubs" eingerichtet werden, die als Drehscheibe für die Aufnahme dienen sollen. Die dort ankommenden Menschen sollen sich nicht in Lagern befinden, sondern sich frei bewegen und arbeiten dürfen. Eine Anmerkung zur historischen Vorgeschichte ist hier relevant: Vor einigen Jahren hatte Großbritannien bereits ein ähnliches Modell in Ruanda getestet. Damals wurden auch Asylverfahren in Ruanda durchgeführt, dieses Programm gilt jedoch inzwischen als gescheitert und wurde eingestellt.

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SPD-Abgeordnete vermissen Abstimmung und Rechtsstaatlichkeit

Rasha Nasr und Hakan Demir betonen in ihrer Ablehnung, dass die Pläne von Alexander Dobrindt nicht mit der SPD-Fraktion abgestimmt worden seien. Beide Abgeordneten vertreten wichtige Positionen in der Fraktion: Rasha Nasr ist die migrationspolitische Sprecherin und Hakan Demir fungiert als stellvertretender innenpolitischer Sprecher. Aus ihrer Sicht gehört die Rückführung von Abschiebungen zwar in einen rechtsstaatlichen Rahmen, müsse aber grundsätzlich in die Herkunftsländer oder in andere Staaten erfolgen, mit denen die Betroffenen einen tatsächlichen Bezug haben. Ein Bezug zu Ruanda bestehe bei den meisten abgelehnten Asylbewerbern jedoch nicht. Rasha Nasr stellt klar, dass völlig unklar sei, was mit den Menschen nach der Ankunft passieren soll. Sie hinterfragt die realen Perspektiven, da es in Ruanda kaum Arbeitsmöglichkeiten für Menschen gebe, die das Land zuvor noch nicht kannten. "Ruanda ist nicht Kalifornien", so Nasr, um die Diskrepanz zwischen den Erwartungen und der Realität zu verdeutlichen.

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Große Menschenrechtsbedenken und politische Folgen

Die beiden SPD-Abgeordneten warnen zudem vor schwerwiegenden Menschenrechtsproblemen in Ruanda. Dies ist ein zentraler Punkt, weshalb Deutschland seine Entwicklungszusammenarbeit mit dem Land bereits zurückgefahren hat. Rasha Nasr und Hakan Demir führen an, dass den abgeschobenen Personen willkürliche Inhaftierung, Folter, Misshandlung und weitere Abschiebungen in unsichere Dritte Staaten drohen könnten. Diese Warnungen stehen im direkten Widerspruch zur Darstellung der Bundesregierung, dass die Menschen dort frei leben und arbeiten könnten. Die Moral des Vorhabens wird von der SPD zudem stark angezweifelt. Hakan Demir merkt an, dass das Projekt nicht nur ethisch fragwürdig, sondern auch finanziell ineffektiv sei. Die Kombination aus menschlichen Leidensens und fehlender Effizienz mache die Pläne für die Opposition unhaltbar.

Finanzierung im Haushalt 2027 und europäische Dimension

Im Bundeshaushalt für das Jahr 2027 sind bereits Zwanzig Millionen Euro für dieses Modellprojekt eingeplant. Diese Summe soll aufgebracht werden, um die Umsetzung der Abschiebungen zu finanzieren. Aus den fünf beteiligten EU-Staaten, also Deutschland, Griechenland, den Niederlanden, Dänemark und Österreich, sollen insgesacht Hundert Menschen nach Ruanda gebracht werden. Rasha Nasr und Hakan Demir fordern daher deutlich, dass dieses Geld nicht fließen darf. Für die SPD ist die Verschwendung öffentlicher Mittel bei einem als moralisch fragwürdig eingestuften Projekt inakzeptabel. Die Abschiebung von Personen in ein Land, zu dem sie keinen Bezug haben, stellt nach Ansicht der Opposition einen Eingriff in grundlegende Freiheitsrechte dar. Die Kritik an Bundesinnenminister Alexander Dobrindt wird sich voraussichtlich im Bundestag fortsetzen, da die geplante Präsentation am Montag auf offene Widerstände in mehreren Fraktionen trifft.