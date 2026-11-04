SPD kritisiert Scheitern kalifornischer Milliardärsabgabe

Die SPD bewertet die Ablehnung der Vermögensabgabe in Kalifornien als Beweis für den Einfluss von Reichen. Tim Klüssendorf fordert eine Reaktivierung der deutschen Vermögensteuer.

Die SPD wertet das voraussichtliche Scheitern einer milliardenschweren Vermögensabgabe in den USA als deutliches Warnsignal für die globale Ungleichheit. Der Generalsekretär der SPD, Tim Klüssendorf, sieht in der Niederlage der Proposition 40 im Bundesstaat Kalifornien den Beweis dafür, wie massiv finanzielles Potenzial politischen Willen durchbricht. Die Abstimmung am Dienstag verlief mit rund 56 Prozent gegen den Vorschlag deutlich negativ, obwohl das Ergebnis bindend ist.

Finanzen statt Stimme

Klüssendorf erklärt das Scheitern der Initiative vor allem mit der massiven Gegenkampagne, die mit enormem finanziellem Aufwand geführt wurde. In einer Demokratie habe formal jeder Mensch die gleiche Stimme, doch dieses Grundprinzip gerate ins Wanken, wenn Vermögen in politische Macht und eigene Interessenvertretung umgewandelt werde. Die massive Kampagne gegen die Abgabe habe gezeigt, dass formale Gleichheit allein nicht ausreiche, wenn finanzielle Reserven das politische Gewicht massiv verschieben.

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Details zur kalifornischen Initiative

Gleichzeitig zu den Midterms wurde in Kalifornien über eine einmalige Abgabe in Höhe von fünf Prozent auf die Vermögen der rund 250 Milliardärshaushalte des Bundesstaats abgestimmt. Davon betroffen wäre unter anderem Meta-Gründer Mark Zuckerberg . Insgesamt sollten so 100 Milliarden US-Dollar eingenommen werden, um Sozialkürzungen aus Donald Trumps Steuergesetz finanziell abzufangen. Nach der Auswertung von gut der Hälfte der Stimmen sprachen sich über 56 Prozent dagegen und rund 43 Prozent dafür aus.

SPD bleibt bei Forderungen

Doch die voraussichtliche Ablehnung in den USA ändert an der Position der SPD nichts. Schon 2023 haben die Sozialdemokraten auf ihrem Bundesparteitag auf Initiative Klüssendorfs einen ähnlichen Antrag für eine einmalige Krisenabgabe für die allerhöchsten Vermögen beschlossen. Damals wurde daraus nichts, weil in der Ampelkoalition die FDP jegliche neuen Steuern oder Sonderabgaben für Vermögende blockierte. Klüssendorf pocht nun darauf, die Vermögensverteilung noch in diesem Jahr zu einem Schlüsselthema zu machen.

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Reale Auswirkungen in Deutschland

Tatsächlich ist Vermögen in Deutschland extrem ungleich verteilt, wie Daten der Bundesbank belegen. Die reichsten zehn Prozent besitzen über die Hälfte des gesamten Nettovermögens, während auf die ärmere Hälfte nur etwa drei Prozent entfallen. Allein die reichsten 100 Familien in Deutschland besitzen fast doppelt so viel wie die ganze ärmere Hälfte der Bevölkerung. Klüssendorf kritisiert, dass Arbeit zu hoch besteuert werde, während allerhöchste Erbschaften und Vermögen gar nicht oder viel zu gering belastet würden.

Zukünftige Schritte der SPD

Die SPD will die derzeit seit 1997 ausgesetzte Vermögensteuer wieder aktiviert sehen. Zum Jahresauftakt präsentierte die Partei bereits Reformvorschläge für die Erbschaftsteuer, die unter anderem die Abschaffung der Verschonungsregelungen für hohe Erben vorsehen. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Frage der Verschonungsregelungen wird im kommenden Jahr erwartet. Mit der Union werde man hart streiten müssen, da die CDU eine Vermögensteuer als zusätzliche Belastung für Unternehmen betrachtet.