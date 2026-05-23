SPD-Legende Albig plädiert für Zusammenarbeit mit AfD

Der frühere Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Torsten Albig, äußerte sich in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ zu einer möglichen Zusammenarbeit der SPD mit der AfD. Albig plädiert für eine Einbindung von Sozialdemokraten in von der AfD tolerierte Minderheitsregierungen, um Wähler zu erreichen. Er sieht in einer solchen Zusammenarbeit die Möglichkeit, den verlorenen Wählern zu zeigen, dass die SPD ihre Position verstanden hat. Albig betont, dass eine Zusammenarbeit nicht bedeutet, dass die SPD das ideologische Gedankengut der AfD teilen würde, sondern dass sie ihren Wählern zeigen möchte, dass sie verstanden hat, was sie verloren haben. Er sieht eine Zusammenarbeit als Möglichkeit, die SPD wieder zu stärken.

Der frühere Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Torsten Albig ( SPD ), äußerte sich in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ zu einer möglichen Zusammenarbeit der SPD mit der AfD. Albig plädiert für eine Einbindung von Sozialdemokraten in von der AfD tolerierte Minderheitsregierung en, um Wähler zu erreichen.

Er sieht in einer solchen Zusammenarbeit die Möglichkeit, den verlorenen Wählern zu zeigen, dass die SPD ihre Position verstanden hat. Albig betont, dass eine Zusammenarbeit nicht bedeutet, dass die SPD das ideologische Gedankengut der AfD teilen würde, sondern dass sie ihren Wählern zeigen möchte, dass sie verstanden hat, was sie verloren haben. Er sieht eine Zusammenarbeit als Möglichkeit, die SPD wieder zu stärken. Albig war von 2009 bis 2012 Oberbürgermeister von Kiel und danach bis 2017 Ministerpräsident von Schleswig-Holstein.

Nach einer verlorenen Landtagswahl zog er sich aus der aktiven Politik zurück und ging in die Wirtschaft. Nach leitenden Funktionen bei der Deutschen Post DHL und beim Bundesverband Deutscher Postdienstleister wechselte er 2023 als Lobbyist zum Tabakkonzern Philip Morris





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