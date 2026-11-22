Der SPD-Bundestagsabgeordnete Thorsten Rudolph kritisiert den Vorstoß von CSU-Chef Markus Söder, die kalte Steuerprogression vollständig abzubauen. Er fordert eine dauerhafte Gegenfinanzierung, unter anderem durch den Abbau klimaschädlicher Subventionen, und lehnt riskante Wetten auf Stromsteuersenkungen ab.

Eigentlich ist keiner dafür, dass Lohnerhöhungen der Bürger über die kalte Progression beim Staat landen. CSU -Chef Söder tadelt das kurz vor der Verabschiedung des Etats.

Aus der SPD kommt Gegenwind. Der Chefhaushälter der SPD-Bundestagsfraktion, Thorsten Rudolph, hält den Vorstoß von CSU-Chef Markus Söder zum kompletten Abbau der kalten Steuerprogression für chancenlos.

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"Den Abbau der kalten Progression unterstütze ich ausdrücklich", sagte Rudolph der "Rheinischen Post". "Aber ohne dauerhafte Gegenfinanzierung wird die SPD das nicht mittragen. " "Wir müssen endlich an die klimaschädlichen Subventionen ran", sagte der SPD-Haushaltspolitiker weiter. Bundeskanzler Friedrich Merz dürfe "das Manöver von der Stromsteuersenkung nicht wiederholen: Da hat er über die EEG-Vergütung eine hochriskante Wette abgeschlossen, bei der allein der Bundeshaushalt das Verlustrisiko trägt.

Wir brauchen solide Haushaltspolitik, keine Spekulation.

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"Söder hatte in der "Bild am Sonntag" einen Ausgleich der kalten Progression auch im kommenden Jahr verlangt. "Wir brauchen jetzt dringend einen Ausgleich der kalten Progression", sagte der CSU-Chef. Die kürzlich im Koalitionsausschuss beschlossene Senkung der Stromsteuer für alle sei zwar "richtig und wichtig", könne aber "nur ein erster Schritt auf dem Weg echter Entlastungen sein". Die kalte Progression bezeichnet den Effekt, dass bei Einkommenserhöhungen der Zuwachs ganz oder teilweise durch die Inflation und einen höheren Steuersatz aufgezehrt wird.

Die Union dringt hier schon länger auf eine vollständige Kompensation. Das hat in den vergangenen Jahren stets geklappt - diesmal gelang die Gegenfinanzierung im Bundeshaushalt bislang nicht. Auch der Koalitionsausschuss von Union und SPD am Dienstag fand dafür keine Lösung. Bei einem Ausgleich würden Bund und Ländern Milliardeneinnahmen entgehen.

An Söders Vorstoß gibt es deswegen parteiübergreifend Kritik. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder von der CDU etwa sagte in der "Rheinischen Post", die Forderung sei "schlicht unseriös, wenn man nicht ehrlich sagt, wie es finanziert werden soll". Unterstützung gab es dagegen aus Baden-Württemberg. Die grün-schwarze Landesregierung sei bereit, die entsprechenden Einnahmeausfälle mitzutragen, sagte Baden-Württembergs grüner Finanzminister Danyal Bayaz dem "Spiegel".