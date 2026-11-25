Was sind die Werte der SPD - und wo muss die Partei nachsteuern? Das Forum Demokratische Linke hat da klare Vorstellungen und will die stärker in die Öffentlichkeit tragen. Los geht es in Berlin.

Was sind die Werte der SPD - und wo muss die Partei nachsteuern? Das Forum Demokratische Linke hat da klare Vorstellungen und will die stärker in die Öffentlichkeit tragen.

Los geht es in Berlin. Berlin - Unter dem Motto "Auf nach links" fordert das Forum Demokratische Linke 21 einen Kurswechsel der SPD. Der Verein hat dazu bundesweite Veranstaltungen angekündigt, der Auftakt ist für den Abend in Berlin geplant. Eine Kernforderung lautet nach dessen Angaben: Die SPD soll sich wieder konsequent an der Seite der Beschäftigten, der Mieterinnen und Mieter sowie der jungen Generation stellen.

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Das Forum Demokratische Linke 21 will mit Blick auf den SPD-Bundesparteitag im Januar bezahlbare Mieten und Lebenshaltungskosten, faire Löhne, starke Gewerkschaften und Arbeitnehmerrechte sowie Bildungsgerechtigkeit wieder stärker in den Fokus der Partei rücken. An dem Auftakttreffen in einem Jugendkulturzentrum in Berlin-Mitte wollen unter anderem die stellvertretende SPD-Landesvorsitzende und Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe und der Berliner SPD-Bundestagsabgeordnete Hakan Demir teilnehmen. Auch der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Landesparlament, Marcel Hopp, und die stellvertretende Vorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg, Nele Techen, haben zugesagt.

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"Wir brauchen eine SPD, die sich bundesweit wieder für soziale Gerechtigkeit einsetzt", sagte Kiziltepe, die sich gleichzeitig für die soziale Erneuerung der Partei und für ein rot-grünes-rotes Regierungsbündnis in Berlin ausspricht. Hakan Demir, Vorstandsmitglied der SPD-Bundestagsfraktion, plädierte für engere politische Zusammenarbeit mit Gewerkschaften, Mieterinitiativen und der Zivilgesellschaft.

"Wir brauchen wieder eine Wirtschaft, die für die Menschen da ist und nicht umgekehrt. Das heißt auch, dass wir die Preise für Wohnen, Lebensmittel und Energie bezahlbar halten müssen", ergänzte er.