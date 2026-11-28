Wenn die Jusos zusammenkommen, haben es SPD-Vorsitzende immer schwer. Doch so wie Lars Klingbeil ist wohl noch kein Parteichef in Abwesenheit angegangen worden. Stattdessen taucht beim Juso-Kongress Hubertus Heil auf - und die Kandidatin der Herzen schickt vielsagende Grüße.

Wenn die Jusos zusammenkommen, haben es SPD -Vorsitzende immer schwer. Doch so wie Lars Klingbeil ist wohl noch kein Parteichef in Abwesenheit angegangen worden. Stattdessen taucht beim Juso-Kongress Hubertus Heil auf - und die Kandidatin der Herzen schickt vielsagende Grüße.

Vorsitzenden-Grillen heißt der traditionelle Hauptgang eines jeden Juso-Kongresses. Beim diesjährigen Treffen des SPD-Nachwuchses in Bochum ereignet sich aber mehr als das: Der abwesende Bundesparteivorsitzende Lars Klingbeil wird, anders kann man es nicht formulieren, öffentlich verbrannt. Klingbeil gilt der roten Parteijugend ob seiner inhaltlichen Nähe zur Union schon als Schwarzer. Nun betreibt sie dessen Ablöse - mit klar erkennbarer Präferenz für eine Frau namens Manuela Schwesig.

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Zum vierten Mal in Folge ist Klingbeil nicht zum Juso-Bundeskongress erschienen.