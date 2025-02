SPD: NRW-Mieterschutzverordnung „nicht wert“, mehr Kommunen unter Schutz

Die SPD kritisiert die neue Mieterschutzverordnung der NRW-Landesregierung als unzureichend und fordert mehr Schutz für Mieterinnen und Mieter.

Düsseldorf. Die SPD -Fraktion im Landtag sieht in der neuen Mieterschutzverordnung der NRW -Landesregierung nicht genügend Anstrengungen zum Schutz von Mieterinnen und Mietern. Co-Vorsitzende der NRW - SPD , Sarah Philipp, bezeichnet die Neuregelungen der schwarz-grünen Regierung als „das Papier nicht wert, auf dem es steht“. Durch die neuen Regelungen wird die Mietpreisbremse zum Beispiel von bislang 18 auf künftig 57 Kommunen ausgeweitet. Das betrifft zum Beispiel auch Paderborn und Bielefeld.

Die SPD kritisiert jedoch, dass in Städten wie Gütersloh, Delbrück, Hövelhof, Duisburg und Essen weiterhin keine Mietpreisbremse gilt, obwohl der Wohnungsmarkt auch in diesen Städten besonders angespannt sei. Auf die 396 Kommunen des Landes gesehen bedeute das, dass immer noch rund 85 Prozent aller NRW-Kommunen von dem bestmöglichen Mieterschutz nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch ausgeschlossen seien. Philipp wirft NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) vor, veraltete Zahlen als Grundlage für die Neuregelung verwendet zu haben. „Das ist sehr ärgerlich“, sagte Philipp. Die SPD fordert eine Mietpreisbremse für mindestens 100 Kommunen im Land.Die Mieterschutzverordnung für NRW besagt, dass der Mietpreis bei Neuvermietungen maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf oder der Vormiete, falls diese bereits über der Vergleichsmiete lag. Laut SPD müssten mehr als 100 Kommunen unter die neue Verordnung fallen. Die Fraktion verweist darauf, dass in den vergangenen drei Jahren die Miete in Städten wie Paderborn, Bielefeld und Dortmund durchschnittlich um rund zehn Prozent gestiegen ist





