Die SPD will Flüchtlingen und Migranten mit Arbeit, Ausbildung oder Schule ein dauerhaftes Bleiberecht geben, um dem Arbeitskräftemangel in verarbeitenden Berufen entgegenzuwirken.

Am 18. Juli prägte die Sozialdemokratische Partei Deutschland s ( SPD) in einer Interviewrunde ihre ambitionierte Strategie, Flüchtlinge n und Migranten, die in Deutschland arbeiten, ausbilden oder studieren, ein dauerhaftes Bleiberecht zu gewähren. Diese Maßnahme soll dem akuten Arbeitskräftemangel in verarbeitenden Berufen begegnen.

Konkretes Konzept: Bleiberecht für Erwerbstätige

Nach dem Vorstoß der SPD dürften Personen mit sozialversicherungspflichtigem Job, die ihren Lebensunterhalt überwiegend selbst finanzieren, bleiben. Dabei schließt das Angebot nicht nur klassische Fachkräfte ein, sondern richtet sich ebenso an Auszubildende, Studenten und Teilnehmer berufsvorbereitender Programme. Selbst Antragsteller, die noch staatliche Unterstützung benötigen, können dabei ein Bleiberecht erhalten.

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Besonders sollen Syrer und Ukrainer profitieren, da die Beschäftigungsquoten laut SPD bei rund 48 % bzw. knapp 40 % liegen. Diese Zahlen legen nahe, dass eine erhebliche Zahl von Flüchtlingen bereits in systemrelevanten Berufen tätig ist. Die SPD betont, dass eine Rückkehr dieser gut integrierten Menschen zu ihren Herkunftsländern die aktuelle Lage für sie und andere Personen, die ihren Aufenthalt nicht selbstständig sichern können, verschlechtern würde.

Ausnahmen und Grenzen des Bleibreits

Die Partei hat klare Grenzen gesetzt. Wer sich nicht anstrengt, die geltenden Regeln missachtet oder Straftaten begeht, könne keine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Außerdem sollen besondere Lebenssituationen berücksichtigt werden - etwa Eltern kleiner Kinder oder Personen, die Angehörige pflegen. Doch jede Ausnahme bedarf einer eindeutigen Prüfung durch die Behörden.

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Politische Reaktionen und nächste Schritte

Der Vorstand der SPD stellte die Initiative als weit über den Koalitionsvertrag hinaus. In der bisherigen politischen Übereinstimmung zwischen CDU, CSU und SPD wurde ein Bleiberecht für gut integrierte Ausländer etabliert, die seit mindestens einem Jahr überwiegend ihren Lebensunterhalt selbst sichern. Der neue Plan der SPD soll dort ansetzen und erweitern. Nach dem aktuellen Stand wird das Gesetzgebungsverfahren in den nächsten Sitzungen des Bundestags diskutiert, wobei Erwartung besteht, dass ein entsprechendes Gesetz bald vorgelegt wird.

Die Umsetzung wird eng mit dem Arbeitsministerium und dem Innenministerium gekoordinert, um sicherzustellen, dass die rechtlichen Voraussetzungen exakt erfüllt sind. Gleichzeitig voraussichtlich steigen die Bewerberzahlen für Beförderungen in der Industrie, während gleichzeitig der Integrationsprozess durch stabile Aufenthaltsrechte geordnete und langfristige Perspektiven erzeugt.