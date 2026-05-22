SPD-Politiker Albig criticizes the tolerance of minority governments in Germany and suggests that a cooperation with right-wing parties could be an option to regain lost voters. He warns against continuing the current approach, as it could lead to the disappearance of the Social Democratic Party in Germany.

Der SPD -Politiker Albig sieht die Gefahr, dass die Sozialdemokratie hierzulande bald nicht mehr gibt, wenn die Partei weiterhin isoliert bleibt. Er kritisiert, dass Minderheitsregierungen in Deutschland toleriert werden sollten, und dass möglicherweise sogar eine Zusammenarbeit mit rechtsextremen Parteien möglich wäre, um verlorengegangene Wähler zurückzuholen.

Albig betont, dass eine Zusammenarbeit nicht bedeutet, dass man die ideologische Haltung von rechtsextremen Parteien teilt, sondern um verlorengegangene Wähler zurückzuholen und zu zeigen, dass man versteht, dass sie wieder nach Hause kommen sollen. Albig sieht die Wahlbeteiligung von 30 Prozent rechtsextremen Parteien als kritisch und warns against continuing the current approach, as it could lead to the disappearance of the Social Democratic Party in Germany





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