Der ehemalige SPD-Fraktionschef Stefan Politze wird bei der kommenden Landtagswahl in Niedersachsen nicht mehr antreten. Er begründet seinen Rückzug mit familiären und gesundheitlichen Gründen sowie der Belastung durch ein laufendes Ermittlungsverfahren, das er jedoch als unfair empfindet und dementiert jede Beteiligung an Straftaten.

Seit 2008 sitzt Stefan Politze im Landtag. Nun kündigt der frühere SPD-Fraktionschef an, auf eine weitere Kandidatur zu verzichten. Sein Mandat will er bis zum Ende der Wahlperiode ausüben.

Hannover - Der frühere niedersächsische SPD-Fraktionschef Stefan Politze tritt bei der Landtagswahl im kommenden Jahr nicht erneut an. Der 61-Jährige nannte in einer Mitteilung familiäre und gesundheitliche Gründe. Zuerst berichtete die "Braunschweiger Zeitung" über seine Entscheidung. Auch der NDR berichtete unter Berufung auf ein Schreiben an die SPD-Mitglieder in Politzes Wahlkreis Hannover-Ricklingen.

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"Meine Entscheidung steht in keinerlei Zusammenhang zu dem gegen mich laufenden Ermittlungsverfahren", erklärte Politze. Er habe weder Beihilfe zu einer Straftat geleistet noch dazu angestiftet. Zugleich hätten er und seine Familie die Berichterstattung über das Verfahren zum Teil als unfair und extrem belastend empfunden. Das habe zu seiner Entscheidung beigetragen.