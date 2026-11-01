SPD-Politiker warnen vor Linken-Koalition in Berlin wegen Antisemitismus

Ex-Politiker wie Gerber, Wicklein und Mangold unterzeichnen Aufruf gegen linke Regierung in Berlin und kritisieren Antisemitismus sowie Clankriminalität.

Eine Gruppe prominenter ehemaliger und aktueller Politiker hat kurz vor Beginn der Koalition sverhandlungen in Berlin öffentlich ernsthafte Zweifel an der Regierungsfähigkeit der Linkspartei geäußert. Zu den Unterzeichnern des Aufrufs mit dem Titel "Nicht um jeden Preis" zählen der ehemalige Wirtschaftsminister Albrecht Gerber, die ehemalige Bundestagsabgeordnete Andrea Wicklein sowie der frühere Leiter der Verwaltungsabteilung im Potsdamer Landtag und spätere sächsische Staatssekretär Hartmut Mangold. Auch der in Potsdam lebende frühere Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär Siegmar Mosdorf hat sich dem offenen Brief angeschlossen. Diese Signale kommen zu einem kritischen Zeitpunkt, da die Parteien in der Hauptstadt über die zukünftige Regierungskonstellation verhandeln.

Kritik an Antisemitismus und Clankriminalität

Der Aufruf richtet sich explizit gegen die amtierende SPD-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel, den ehemaligen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und die amtierende Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, die in den Text eingebunden sind. Als Hauptgrund für die Skepsis der Sozialdemokraten führen die Unterzeichner zahlreiche bekannt gewordene Vorfälle zum Antisemitismus an. Albrecht Gerber erklärte auf Anfrage einer Zeitung, die Linken in Berlin würden die Geister, die sie gerufen haben, offensichtlich nicht mehr los. Die Zweifel der SPD gründeten sich dabei nicht auf Spekulationen, sondern auf konkrete, öffentlich diskutierte Vorfälle, die das Vertrauen in die demokratische Gesinnung der potenziellen Koalitionspartner erschüttern.

Also read Elif Eralp gewinnt Linken-Parteitag in Berlin und strebt Koalition mit SPD und Grünen an

Neben den Vorwürfen des Antisemitismus werden insbesondere Kontakte zum Umfeld der Clankriminalität kritisiert. Es ist bekannt geworden, dass es am Wahltag und in den Wochen danach problematische Verbindungen von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern der Linken zu dieser Kriminalitätsform gab. Für die SPD sei es klar, dass Antisemitismus in einer demokratischen Regierung keinen Platz haben dürfe, auch nicht, wenn er sich als vermeintliche Israelkritik tarnt. Das Schreiben betont, dass Kritik an der Politik der israelischen Regierung zwar legitim sei, die Infragestellung des Existenzrechts Israels und des Rechts auf jüdische Selbstbestimmung jedoch nicht. Antisemitismus verschwinde nicht dadurch, dass Jüdinnen und Juden durch Begriffe wie "Zionist*innen" ersetzt und antisemitische Ressentiments lediglich neu verpackt würden.

Advertisement

Call for alternative government models

In dem Schreiben wird explizit dazu aufgerufen, über alternative Regierungsmodelle nachzudenken. Die Unterzeichner verweisen darauf, dass rechnerisch in Berlin auch eine Mehrheit für ein Kenia-Bündnis aus CDU, SPD und Grünen bestünde. Solche Szenarien würden eine stabile und demokratisch verträgliche Regierungsmehrheit gewährleisten. Das Dokument stellt fest, dass im Zweifel der Gang in die Opposition keine Schande sei. Diese Haltung spiegelt eine wachsende Unsicherheit innerhalb der Mitte-Links-Lager wider, die Sorge haben, dass die Zusammenarbeit mit der Linken die Reputation der SPD und anderer Partner nachhaltig schädigen könnte. Die Frage der Regierungsfähigkeit steht dabei im direkten Zusammenhang mit der Akzeptanz demokratischer Grundwerte.

Folgen für Berliner und nationale Politik

Zusätzlich zu den inhaltlichen Kritikpunkten wird die persönliche Integrität der potenziellen Regierenden Bürgermeisterin hinterfragt. Man könne vor dem Hintergrund der besonderen Stellung des Amtes keine solche Person akzeptieren, die aus ihrer eigenen Haltung keine handlungsleitenden Schlüsse ziehe. Das Mandat des Berliner Landesverbands ende an der Landesgrenze, die Folgen einer solchen Entscheidung jedoch nicht. Die Unterzeichner warnen davor, dass Entscheidungen auf Landesebene überregionale Auswirkungen haben. Im Jahr 2027 finden Wahlen in Düsseldorf, Hannover, Kiel, Saarbrücken und Bremen statt. Die Berliner Entscheidung zur Koalitionsbildung werde auch dort die Wahlkämpfe prägen. Damit wird deutlich, dass die aktuellen Verhandlungen in Berlin weit über die lokale Ebene hinausstrahlen und als Testfall für den Umgang mit rechtsextremen oder antisemitischen Tendenzen in der deutschen Politik gewertet werden.