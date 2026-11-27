900 Förderprogramme für Kommunen hält Ulf Kämpfer für zu viele – er will sie mindestens halbieren. Worauf der SPD-Landeschef stattdessen setzt.

900 Förderprogramme für Kommunen hält Ulf Kämpfer für zu viele – er will sie mindestens halbieren. Worauf der SPD-Landeschef stattdessen setzt. Kiel - Der Spitzenkandidat der SPD für die Landtagswahl im kommenden April, Ulf Kämpfer, will die Kommunen stärken und entlasten.

Das müsse finanziell, vor allem aber bei Vorschriften und Bürokratie geschehen, sagte Kämpfer. Er sprach von einem trägen, bürokratischen und ineffizienten Staat in vielen Bereichen. Die letzten Reformdiskussionen seien 20 Jahre her.

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"Angesichts der neuen Chancen durch künstliche Intelligenz und Digitalisierung wollen wir dort einen neuen Anlauf machen. " Dazu solle eine Enquetekommission eingesetzt werden, sagte Kämpfer, der auch Landesvorsitzender der Schleswig-Holstein-SPD ist und früher Oberbürgermeister von Kiel war. Kämpfer sprach sich dafür aus, Förderprogramme für die Daueraufgaben der Kommunen weitgehend abzuschaffen und diese stattdessen dauerhaft zu finanzieren.