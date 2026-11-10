Die Koalition in Brandenburg legt die Erhöhung des Essensgeldes in Kitas auf Eis. SPD-Fraktionschef Björn Lüttmann und CDU-Chef Steeven Bretz begründen die Entscheidung mit der aktuellen Wirtschaftslage.

Die Landesregierung in Brandenburg hat ihre Pläne zur Anhebung der Elternbeiträge für das Mittagessen in Kindertagesstätten vorläufig über den Haufen geworfen. Die bisherige Deckelung der Kosten bleibt somit bestehen und verhindert eine bevorstehende Verteuerung für Familien in dem Bundesland. Diese klare Zusage erfolgte am Dienstag auf einer Pressekonferenz im Landtag, wo die Fraktionschefs der Koalitionspartner SPD und CDU ihr gemeinsames Vorgehen der Öffentlichkeit präsentierten.

Absage wegen steigender Lebenshaltungskosten

Björn Lüttmann von der SPD erklärte direkt, dass es keine Erhöhung des Essensgeldes geben wird. Er argumentierte, dass der aktuelle Zeitpunkt für eine solche Maßnahme völlig ungeeignet sei. Beide Fraktionschefs, einschließlich Steeven Bretz von der CDU, verwiesen dabei auf die sichtbaren Preiserhöhungen an den Zapfsäulen und die insgesamt steigenden Lebenshaltungskosten. Es würde das falsche Signal an junge Familien senden, diese in der jetzigen wirtschaftlichen Situation noch zusätzlich finanziell zu belasten.

Also read Leiche der vermissten 13-Jährigen Lisa T. in Brandenburg gefunden

Details zur aktuellen Preisstruktur und Kritik

Bisher müssen Eltern für die Verpflegung ihrer Kinder in den Einrichtungen zwischen zwei und vier Euro pro Tag zahlen. Die Höhe dieses Betrages variiert dabei je nach Gemeinde und dem jeweiligen Träger der jeweiligen Tageseinrichtung. Vor der aktuellen Entscheidung hatten Elterninitiativen und verschiedene Verbände bereits lange vorab gewarnt. Sie hatten davor alarmiert, dass ein geplantes Gesetzesvorhaben die Kosten auf fünf bis sechs Euro pro Tag hätte treiben können, was nun glücklicherweise nicht mehr umgesetzt wird.

Finanzsicherung und Ausbau der Betreuung

Neben der Entscheidung zur Verpflegung präsentierte die Koalition auch wichtige Aspekte der allgemeinen Kitafinanzierung. Die Landesregierung hatte am Vortag bereits einen Vertrag unterzeichnet, der die Landesförderung für Kindergärten sichert. Trotz rückläufiger Kinderzahlen wird diese Unterstützung bis zum Jahr 2030 mit jährlich 870 Millionen Euro garantiert. Zudem wird zum ersten August zweiundzwanzig sieben die dritte Betreuungsstufe eingeführt, wodurch das Land auch die Betreuung über den Standard von acht Stunden hinaus finanziert.

Advertisement

Zusätzliche Mittel für den Haushalt 2027 und 2028

Am selben Tag im Landtag präsentierten SPD und CDU insgesamt siebzig Änderungsanträge für den neuen Doppelhaushalt der Jahre zweiundzwanzig sieben und zweiundzwanzig acht. Dieses Haushaltspaket umfasst ein jeweiliges Jahresvolumen von rund achtzehn Komma vier Milliarden Euro. Die Koalitionsfraktionen steuern damit punktuell Nachbesserungen in Höhe von zwölf Millionen Euro für das Jahr zweiundzwanzig sieben sowie fünf Millionen Euro für das darauffolgende Jahr bei.

Konkrete Auswirkungen auf Ministerien und Behörden

Von diesen zusätzlichen Mitteln profitiert unter anderem das Innenministerium. Der Vize-Ministerpräsident erhielt dabei weitere zweiundreißigzigtausend Euro für den Erwerb neuer Polizeiwaffen. Ebenso wurden zweihunderttausend Euro mehr für die Kampfmittelbeseitigung bereitgestellt, beispielsweise in der Stadt Oranienburg. Auch der Brand- und Katastrophenschutz profitiert von einer Aufstockung von fünfzigtausend Euro, während das Programm Feuerwehr macht Schule weitere vierzigtausend Euro zusätzlich erhält.