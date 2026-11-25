Wirtschaftsministerin Reiche legt Entwurf vor, der laut Kritik kaum Entlastung bringt. Die SPD fordert echte Preiskontrolle, doch der Plan bleibt in der internen Abstimmung stecken.

Die Koalitionsfraktionen von SPD und Union sind tief gespalten über die geplante Einführung eines Spritpreisdeckel s. Während die Sozialdemokraten ein direktes Eingreifen des Staates nach dem Vorbild der Länder Belgien und Luxembus forcieren wollen, lehnt die CDU -Kanzlerin Wirtschaftsministerin Katherina Reiche ein solches Instrument grundsätzlich ab. Der aktuelle Konflikt entzündet sich an einem zweiten Gesetzesentwurf der Ministerin, der von der rot-rot-grünen Mehrheitsfraktion als unzureichend zurückgewiesen wird.

Kritik am konjunkturschwachen Entwurf

Der zentrale Streitpunkt betrifft die Wirksamkeit des vorgeschlagenen Mechanismus. Wirtschaftsministerin Reiche hatte ihren ersten Gesetzesentwurf bereits Anfang November vorgelegt, der jedoch sofort an der Opposition der SPD scheiterte. In ihren Augen waren die Hürden für die Aktivierung der Preisobergrenze künstlich zu hoch konstruiert worden, was eine tatsächliche Entlastung der Verbraucher unwahrscheinlich machte. Der nun vorgelegte zweite Entwurf verschiebt den Fokus, scheitert aber laut Kritikerinnen wie der energiepolitischen Sprecherin der SPD, Nina Scheer, am Kernproblem. Die Preisobergrenze sei faktisch nur auf die Monate Januar bis März befristet, was einen kurzen und begrenzten Schutzzeitraum darstellt.

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Berechnungsmodelle zeigen kaum Effekte

Detaillierte Modellrechnungen, die zunächst von der Redaktion "Table Media" angestellt wurden, deuten darauf hin, dass die Preise durch den Deckel kaum sinken würden. Die Berechnungsformel stützt sich auf den durchschnittlichen Großhandelspreis der drei vorangegangenen Tage. Da es in Deutschland elf Tanklagerzonen mit unterschiedlichen Großhandelspreisen gibt, wird für die Berechnung der höchste dieser Preise herangezogen. Dies führt dazu, dass innerdeutsche Preisunterschiede, die zuletzt bei rund sieben Cent lagen, die Preissituation nicht grundlegend ändern. Strukturell unterbindet der Deckel keine Preisaufschläge, die bereits von den Raffinerien erhoben werden.

Zusätzlich schlägt der Entwurf pauschale Bruttomargen vor, die die Kosten für Transport, Tankstellenbetrieb und Gewinn abdecken sollen. Diese fixen Zuschläge betragen 18 Cent für Superbenzin, 15 Cent für E10 und 20 Cent für Diesel. Hinzu kommt noch die gesetzliche Mehrwertsteuer. Kritiker weisen darauf hin, dass diese erlaubten Margen deutlich über den tatsächlich am Markt erzielten Durchschnitten liegen. Die realen Margen lagen zuletzt meist zwischen zehn und 15 Cent, im Frühjahr waren es 15 bis 20 Cent. Diese Diskrepanz lässt vermuten, dass eine Preisreduktion nur in Regionen mit extrem hohen Großhandelspreisen oder bei besonders teuren Tankstellen stattfinden würde.

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Autobahntankstellen bleiben ausgeschlossen

Eine weitere Einschränkung im Entwurf ist die Ausnahme für Tankstellen auf Autobahnen. Diese sind von der Preisdeckelung vollständig ausgenommen. Dies führt dazu, dass die breite Entlastung, die sich die SPD für die Bevölkerung gewünscht hat, nicht erreicht wird. Eine flächendeckende Wirkung tritt wahrscheinlich nur für die Preisspitzen auf, die gegen 12 Uhr mittags auftreten. Für die meisten Verbraucher bedeutet dies keine spürbare Verringerung der Kosten für den Kraftstoff im Alltag.

Nina Scheer kritisierte den Plan scharf und warnte davor, dass dieser Mechanismus faktisch Krisengewinne der Mineralölkonzerne legitimiere. Sie betonte, dass dies dem Ziel des Bundestags widerspreche, Preistreiberei durch verschärftes Wettbewerbsrecht und eine Beweislastumkehr zu unterbinden. Der Entwurf würde einem Milliarden-Dispens für die Konzerne gleichkommen, da weiterhin hohe Gewinne eingepreist werden könnten, ohne dass ein wirksamer Mechanismus dagegen wirkt.

Politische Hürden vor Jahresende

Die regierungsinternen Abstimmungen zeigen bereits Widerstände gegen den Vorschlag. Laut Berichten von "Politico" müsse der Entwurf "erheblich überarbeitet werden", wie es aus dem von Lars Klingbeil geführten Finanzministerium hieß. Die SPD-Fraktionsvize Armand Zorn hatte noch gefordert, den Deckel vor Weihnachten in Kraft zu setzen, doch diese Frist ist unrealistisch geworden. Da sowohl der Bundestag als auch der Bundesrat noch zustimmen müssen, ist eine Einführung Anfang Januar das frühestmögliche Datum. Die politisch geforderte Entlastung der Bürger bleibt vorerst ungewiss, während die Koalition über die Details des umstrittenen Instruments streitet.