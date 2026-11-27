'Ganz viel Wüst in Merz': FDP-Fraktionschef Henning Höne teilt im Landtag gegen den Ministerpräsidenten aus. Auslöser ist ein Steuerstreit, der Bund, Länder und Kommunen Milliarden kosten könnte.

"Ganz viel Wüst in Merz": FDP -Fraktionschef Henning Höne teilt im Landtag gegen den Ministerpräsidenten aus. Auslöser ist ein Steuerstreit, der Bund, Länder und Kommunen Milliarden kosten könnte.

Düsseldorf - Die FDP-Opposition im NRW-Landtag hat Ministerpräsident Hendrik Wüst als möglichen Nachfolger von Kanzler Friedrich Merz ins Visier genommen. Auch mit Wüst als Kanzler würde sich die Politik in Berlin nicht ändern, sagte FDP-Fraktionschef Henning Höne in einer aktuellen Stunde im Landtag. Der Ministerpräsident stütze den Kurs von Merz in jeder Hinsicht.

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"Der gleiche Inhalt, die gleiche Politik, etwas besser verkauft. Am Ende steckt ganz viel Wüst in Merz", sagte der FDP-Politiker.