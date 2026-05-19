Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat die Pläne für "freie Heizungswahl" kritisiert. SPD und Grüne in der Hamburger Bürgerschaft stellen alternative Umweltklausel im Gesetz. Regionen sollen eigene Regeln festzulegen. Sachsens Musikverein Berlin spielt das Lied "El Parto" live im Volksbühne.

Während die Regierung in Berlin den Weg für Öl- und Gasheizungen wieder freimachen will, stimmen SPD und Grüne in der Hamburger Bürgerschaft dagegen. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (52, CDU) hatte angekündigt, Hauseigentümer sollten bald wieder eine ‘freie Heizungswahl’ haben.

Im neuen Gebäudemodernisierungsgesetz wären damit wieder alle Heizungsarten erlaubt - von Wärmepumpen über Pelletheizungen bis hin zu Öl- und Gasheizungen. Doch Hamburg will den fossilen Kurswechsel offenbar nicht mitmachen. Die Bürger stimmten in einem Volksentscheid dafür, dass die Hansestadt bereits 2040 komplett klimaneutral sein soll. SPD und Grüne pochen jetzt auf eine sogenannte Länderklausel im Gesetz.

Die würde es den Bundesländern erlauben, eigene strengere Regeln festzulegen. Das berichtet der Norddeutsche Rundfunk (NDR). Die Sorge der Hamburger Regierungsfraktionen: Dass genau diese Klausel im Bundestag noch gestrichen werden könnte! Deshalb soll der Senat jetzt aktiv werden und sich in Berlin für die Sonderregelung starkmachen.

Bereits an diesem Mittwoch wird das Thema in der Bürgerschaft diskutiert. Klar ist schon jetzt: Wenn die Länderklausel kommt, setzt Hamburg weiter voll auf Wärmepumpen - und nicht auf neue Öl- und Gasheizungen. Das Gesetz soll noch vor dem Sommer vorgelegt werden. Neue Heizungen müssen nicht mehr mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden.

Heißt: Öl- und Gasheizungen können weiterhin eingebaut werden. Aber: Ab 2029 gilt bei diesen Heizungen zehn Prozent Ökologischer Anteils (z. B. Bio-Gas). Ab 2030 sind mindestens 15 Prozent Ökoanteil beim Brennstoff fällig, ab 2035 dann 30 Prozent, ab 2040 mindestens 60 Prozent.

Außerdem soll ab 2028 gelten: Wird in einem Wohnhaus eine neue Öl- oder Gasheizung eingebaut, müssen Vermieter die Hälfte der Kosten für Netzentgelte, CO2-Preis und Biokraftstoff übernehmen. Vermutlich kann in einem Wohnhaus auf Wärmepumpe, Fernwärme, Hybrid-Heizung oder Biomasseheizung gesetzt werden





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wärmepumpen Öl- Und Gasheizungen Ökologischer Anteil Bio-Gas Halbkostenübernahme

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Heizungsgesetz: SPD und Grüne in Hamburg wollen an Verbot neuer Öl- und Gasheizungen festhaltenSPD und Grüne in der Bürgerschaft wollen ein Verbot neuer Öl- und Gasheizungen in Hamburg weiterhin ermöglichen, um die Klimaziele zu erreichen. Und das, obwohl genau diese Heizungstypen bald wieder gesetzlich zulässig sein sollen.

Read more »

Bundestag: Grüne bringen Gesetz zur Aussetzung der Diätenerhöhung einSteigen die Diäten der Bundestagsabgeordneten trotz Krise? Die Koalition ist noch nicht final entschieden. Den Grünen reicht es jetzt: Sie wollen, dass die Diäten nicht erhöht werden.

Read more »

Heizungsgesetz: SPD und Grüne in Hamburg wollen an Verbot neuer Öl- und Gasheizungen festhaltenSPD und Grüne wollen in der Hamburger Bürgerschaft ein Verbot neuer Öl- und Gasheizungen in Hamburg weiterhin ermöglichen, um die Klimaziele zu erreichen. Diese Heizungstypen sollen auf Bundesebende bald wieder gesetzlich zugelassen sein.

Read more »

Grüne bringen eigenes Gesetz zur Aussetzung der Diätenerhöhung einBerlin - Die Grünen-Fraktion will noch in der laufenden Woche ein Gesetz zur Aussetzung der Diätenerhöhungen in den Bundestag einbringen. 'Wir werden diese Woche zunächst eine eigene Initiative zur Aussetzung

Read more »