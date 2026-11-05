SPD-Wahlkampf: DHL und Flink fordern Löschung unbeauter Szenen aus Malocher-Spot

Die NRW-SPD entschuldigt sich, nachdem sie unbemerkt DHL-Briefträgerin und Flink-Fahrer in einem Wahlkampfvideozeigte. Beide Konzerne fordern die sofortige Entfernung der Personen aus dem Spöt.

Die SPD in Nordrhein-Westfalen befindet sich in einer öffentlichen Rechenschaftspflicht, nachdem ihre neue Kampagne zur bevorstehenden Landtagswahl für erhebliche Kritik gesorgt hat. Am Montag präsentierte die Partei ihren sogenannten Malocher-Film im Ruhrpott-Dialekt, der scharf gegen die Politik von Kanzler Friedrich Merz und seiner Union gerichtet ist. Das Video sollte die harte Arbeit des einfachen Volkes in den Vordergrund stellen, doch dabei geschah ein schwerwiegender Fehler. Eine Briefträgerin wurde ohne ihr Wissen gefilmt, was dem Mutterkonzern DHL den Zorn der Unternehmensleitung einbrachte und nun die Löschung der Szene zur Folge hat.

Konflikt um unberechtigte Nutzung von Marken und Personen

Der Konflikt entstand, als die Deutsche Post DHL Group auf das Video aufmerksam wurde. Ein Sprecher des Konzerns erklärte gegenüber BILD, dass die betroffene Mitarbeiterin aus "allen Wolken fiel", als sie von der internen Suche nach der unbefugten Nutzung ihres Bildes kontaktiert wurde. Weder die SPD noch die beauftragte Werbeagentur hatten vor der Aufnahme oder Veröffentlichung eine Erlaubnis eingeholt. Das Unternehmen sieht seine Rechte verletzt und hat die SPD offiziell aufgefordert, die Szene mit der Postbotin vollständig aus dem Wahlwerbespot zu entfernen. Dies unterstreicht die strikte Haltung von DHL gegenüber unautorisierter politischer Instrumentalisierung ihrer Mitarbeiter.

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Ebenso betroffen: Lieferdienst Flink sieht Markenauftritt missbraucht

Neben der Briefträgerin wurde auch ein Fahrer des Lebensmittel-Lieferdienstes Flink im Video gezeigt. Der Mann ist von hinten zu sehen, wie er ein dick bepacktes Fahrrad durch eine Stadt steuert. Auch hier lag keine Absprache vor. Ein Sprecher von Flink betonte, dass der Einsatz des Markenauftritts in diesem Wahlkampfspot nicht mit dem Unternehmen abgesprochen wurde. Flink nimmt keine Stellung zu politischen Kampagnen und unterstützt offiziell keine Parteien. Die unbefugte Nutzung des Bildes eines echten Mitarbeiters stellt daher für beide Firmen einen klaren Verstoß gegen ihre Kommunikationsrichtlinien dar.

SPD räumt Fehler ein und entschuldigt sich öffentlich

Die NRW-SPD reagiert auf den Druck mit einer Korrektur. Ein Parteisprecher erklärte, dass der Film von einer externen Produktionsfirma umgesetzt wurde. Mehr als 60 Personen aus NRW hätten ihr Einverständnis für die Teilnahme gegeben. Es wurde jedoch zugegeben, dass bei einigen kurzen Szenen am Bildrand keine Einwilligung vorlag. Die SPD bezeichnet dies als einen Fehler und entschuldigt sich dafür. Man habe die betroffenen Szenen bereits aus dem Film entfernt, damit dieser weitergeführt werden kann. Dies gilt als Versuch, den diplomatischen Schaden zu begrenzen.

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Inhalt des Videos zielt auf politische Gegner ab

Der Film selbst ist als direkter Angriff auf die Union konzipiert. Er nimmt die CDU von Kanzler Friedrich Merz, der 70 Jahre alt ist, aufs Korn. Die ersten Sätze im typischen Ruhrpott-Slang lauten: "Was wissen die? Die, die sagen: Ihr seid zu faul, ihr arbeitet zu wenig." Das Video zeigt anschließend Menschen bei ihrer täglichen Arbeit. Keiner der Akteure sitzt im Büro, sondern alle hämmern, schweißen oder stehen an ihrem Marktstand. Viele blicken direkt in die Kamera, um eine Verbindung zum Zuschauer herzustellen. Die unbeabsichtigt gefilmte Briefträgerin war Teil dieser visuellen Strategie, ohne selbst daran teilgenommen zu haben.

Auswirkungen auf die politische Kampagne und nächste Schritte

Die Vorfälle werfen Fragen nach der Sorgfaltspflicht bei der Produktion politischer Werbung auf. Die Forderungen von DHL und Flink zeigen, dass Konzerne zunehmend sensibel auf die unbefugte Nutzung ihrer Marken und Mitarbeiter reagieren. Für die SPD bedeutet dies eine notwendige Nachbearbeitung ihres zentralen Wahlkampfmaterials. Es bleibt abzuwarten, wie diese Enthüllungen die öffentliche Wahrnehmung der Kampagne beeinflussen. Die Partei hat nun die Pflicht, sicherzustellen, dass keine weiteren rechtlichen Verstöße gegen Dritte vorliegen, um die Integrität ihres Wahlkampfs zu wahren.