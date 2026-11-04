SPD-Wunder im Saarland: Rehlinger führt mit 33 Prozent

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger sorgt im Saarlandtrend für Aufsehen. Mit 33 Prozent führt die SPD deutlich vor der CDU und der AfD. Was treibt den Anstieg?

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) verzeichnet im Saarland einen deutlichen Aufschwung in den aktuellen Umfragen. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger führt mit 33 Prozent vor der Landeswahl am 18. April 2027. Dieser Wert liegt sechs Punkte über der Erhebung von Dezember 2025.

Historischer Vorsprung in der Umfrage

Das Meinungsforschungsinstitut Infratest Dimap ermittelte diese Zahlen im Auftrag des Saarländischen Rundfunks (SR). Die SPD im Saarland ist damit mehr als doppelt so stark wie die Partei auf Bundesebene, die nur 13 bis 14 Prozent erreicht. Die Christdemokraten (CDU) fallen im Vergleich auf 20 Prozent zurück. Dies ist die schlechteste Wertung der Partei in der Geschichte des Saarlandtrend.

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Deutliches Kräfteverhältnis zu den Konkurrenten

Die Alternative für Deutschland (AfD) verliert zwei Prozentpunkte, erreicht aber 21 Prozent. Sie ist damit die zweitstärkste Kraft und hat sich deutlich von den 5,7 Prozent bei der Wahl 2022 entfernt. Die Linke könnte mit 9 Prozent in den Landtag einziehen. Auch die Grünen scheinen eine Einzugsmöglichkeit zu haben. Der Aufwärtstrend der Linken setzte sich fort, nachdem sie 2022 die Fünf-Prozent-Hürde knapp verpasste.

Populärität der Ministerpräsidentin als Treiber

Der Erfolg der SPD hängt direkt mit der Beliebtheit von Anke Rehlinger zusammen. 62 Prozent der Befragten sind mit ihrer Arbeit zufrieden. Dieser Wert ist der zweithöchste in Deutschland. Nur Andreas Bovenschulte aus Bremen liegt mit 61 Prozent leicht vor ihr. Stephan Toscani von der CDU kommt auf nur 29 Prozent Zustimmung. Der Abstand zu seinem Gegenkandidaten ist damit erheblich.

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Mögliche Koalitionen und gesellschaftliche Spaltung

Eine Alleinregierung der SPD reicht nicht für eine Mehrheit. Gemeinsam mit der CDU hätte jedoch eine Mehrheit erreicht werden können. Auch eine Koalition aus SPD, Linken und Grünen ist rechnerisch möglich. Die Zusammenarbeit mit der AfD wird von 54 Prozent der Befragten als richtig bewertet. Die CDU schließt eine Kooperation mit der Linken aus.

Kontroverse um Politik der Ausschlüsse

Deutliche 57 Prozent der Saarländer halten den Ausschluss von Verhandlungen mit der Linken für falsch. Die Debatte über den Umgang mit rechtsextremen und linkspopulistischen Parteien gewinnt im Südwesten weiter an Fahrt. Die Umfragedaten zeigen eine gespaltene Meinung innerhalb der Bevölkerung. Diese Spannung wird die künftigen Koalitionsverhandlungen beeinflussen.