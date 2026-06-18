Special Olympics könnten eigenes Turn-Element bekommen - Kim Bui begeistert von Atmosphäre

Bei den Special Olympics im Saarland werden die Turnwettbewerbe beendet. Die ehemalige Turnerin Kim Bui, nun IOC-Mitglied, äußert sich begeistert über die Athleten und das Publikum und hofft auf einen personalisierten Jubelnamen für ein Turn-Element.

Im Turnsport gibt es bereits benannte Elemente wie den Biles-Salto, benannt nach der amerikanischen Ausnahmeathletin Simone Biles, oder den Gienger-Salto, der von einem ehemaligen Turner eingeführt wurde.

Doch ein personalisierter Jubelname für einen bestimmten Turn-Element fehlt bisher. Die Special Olympics könnten diesen Mangel beheben, wie auch Kim Bui (37) findet. Die ehemalige deutsche Nationalturnerin, die zwei Bronzemedaillen bei Weltmeisterschaften gewann, übergab bei den Wettbewerben im Saarland die Medaillen. Im Interview mit dem Presseteam der Special Olympics sagte sie: Ich habe so viele freudige Gesichter gesehen.

Das Publikum geht mit, das trägt zur Stimmung bei. So soll es am liebsten immer sein. Vor drei Jahren war Bui bereits bei den World Games 2023 in Berlin dabei, damals jedoch in der Rolle als Hallensprecherin. Sie betont: Die Special Olympics sind ein Herzensprojekt.

Ich habe mich so gefreut, wieder dabei zu sein. Man spürt sofort die Energie, die die Athletinnen und Athleten ausstrahlen. Es ist unglaublich, es ist spaßig, es ist toll. Und ich finde, davon kann man sich eine Scheibe abschneiden.

Kim Bui ist nicht nur eine ehemalige Leistungsturnerin, sondern seit 2024 auch Mitglied im Internationalen Olympischen Komitee (IOC), wo sie Teil der Athletenkommission ist und die Interessen von Sportlern vertritt. Nach drei Tagen fanden die Turnwettbewerbe am Mittwoch in Dillingen ihren Abschluss. Die Veranstaltung steht jedoch noch nicht ganz unter dem Stern, denn zwei weitere Highlight-Tage folgen: In der Kreissporthalle Dillingen finden am Donnerstag und Freitag die Wettbewerbe in der Rhythmischen Sportgymnastik statt.

Vielleicht erhalten die Special Olympics dann ihren eingetragenen Namen für das schönste Jubel-Element, das während der Wettkämpfe gezeigt wird





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