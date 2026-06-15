Special Olympics Nationale Spiele 2023 in Saarbrücken: Inklusion im Sport erlebbar machen

Die Special Olympics Nationalen Spiele sind in Saarbrücken gestartet. Sechs Tage lang kämpfen 4000 Athleten mit und ohne Behinderung in 27 Disziplinen um Medaillen. Die Eröffnungsfeier im Ludwigsparkstadion markiert den Auftakt des größten inklusiven Sportereignisses Deutschlands, das Teilhabe, Sichtbarkeit und das Überwinden von Grenzen in den Vordergrund stellt.

Sechs Tage dauern die Special Olympics Nationalen Spiele in Saarbrücken , an denen 4000 Athletinnen und Athleten aus allen 16 deutschen Landesverbänden sowie zwölf internationale Delegationen teilnehmen.

Mit 27 Sportarten ist es das größte inklusive Sportevent Deutschlands, das in vielen Disziplinen an die Olympischen Spiele erinnert. Im Mittelpunkt steht nicht der Leistungssport im herkömmlichen Sinne, sondern Teilhabe, Überwindung persönlicher Grenzen und die Sichtbarkeit von Menschen mit geistiger Behinderung. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den inklusiven Teams, bei denen Sportler mit und ohne Behinderung gemeinsam antreten und so den Kerngedanken der Inklusion im Wettbewerb erlebbar machen.

Die Spiele bieten eine Plattform, um gesellschaftliche Vorurteile abzubauen und die Fähigkeiten aller Teilnehmer zu feiern. Während der sechs Tage finden Wettkämpfe in Leichtathletik, Schwimmen, Boccia, Bowling, Kraftdreikampf und Teamspielen wie dem 3x3-Basketball statt. Letzteres wird von Sky live übertragen. Die Eröffnungsfeier im Saarbrücker Ludwigsparkstadion wird von Daniela Ulbing und Mark Solomeyer moderiert, der selbst als ehemaliger Badminton-Athlet und heutiger Athletensprecher eine prägende Rolle im deutschen Special-Olympics-Team einnimmt.

Höhepunkt ist das Entzünden der Flamme der Hoffnung durch Hanna Hohe und Jesse Veit, die als inklusives Team die symbolische Bedeutung der Spiele unterstreichen





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