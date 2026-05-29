Special Olympics Nationale Spiele 2026: Medienallianz sorgt für größte Berichterstattung

Die Special Olympics Nationalen Spiele 2026 im Saarland werden von einer einzigartigen Medienallianz begleitet. Das größte inklusive Multisport-Event Deutschlands findet vom 15. bis 20. Juni statt und wird live übertragen.

Unter dem Motto 'Dabeisein ist Saarland ' finden vom 15. bis 20. Juni 2026 die Special Olympics Nationalen Spiele im Saarland statt. Dieses größte inklusive Multisport-Event in Deutschland wird erstmals von einer einzigartigen Medienallianz begleitet, die eine umfassende Berichterstattung in der Geschichte der Spiele ermöglicht.

Die Allianz besteht aus führenden Medienhäusern wie der BILD-Gruppe, ARD, ZDF, DAZN, Deutsche Telekom mit MagentaTV, ProSiebenSat.1, RTL und Sky. Gemeinsam sorgen sie dafür, dass die Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung die verdiente Aufmerksamkeit erhalten und die Botschaft von Inklusion und Teilhabe in die Gesellschaft getragen wird. Die Eröffnungsfeier wird am Montag, den 15. Juni 2026, ab 20:15 Uhr live aus dem Ludwigsparkstadion in Saarbrücken übertragen.

Carsten Schmidt, Vizepräsident Marketing, Kommunikation und Digitalisierung bei Special Olympics Deutschland, betont die Bedeutung dieser Medienpartnerschaft: 'Die Fortsetzung der Medienallianz für die Nationalen Spiele Saarland 2026 ist ein starkes Zeichen für die Bedeutung von Inklusion im Sport und in unserer Gesellschaft. Das Saarland wird im Sommer 2026 zeigen, welche Kraft im inklusiven Sport steckt. In diesen herausfordernden Zeiten danke ich unseren Partnern der in der deutschen Sportberichterstattung einzigartigen Medienallianz umso mehr.

' Auch Henning Feindt, Chefredakteur Sport der BILD- und WELT-Gruppe, unterstreicht das Engagement: 'Als Volontär war ich schon 2004 als Reporter bei den Special Olympics in Hamburg und habe erlebt, wie groß die Begeisterung und das Miteinander bei diesem einzigartigen Sportevent sind. Umso mehr freue ich mich, dass wir mit unseren Marken BILD, SPORT BILD und WELT ein Teil der Medienallianz sind.

Wir wollen mit unserer Berichterstattung und unserer Reichweite dazu beitragen, den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu stärken - und den Athleten und Athletinnen die Bühne zu geben, die sie verdient haben. Digital, im Print und natürlich auch im Video.

' Die Special Olympics Nationalen Spiele sind die deutschen Meisterschaften für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Sie bieten nicht nur sportliche Wettkämpfe, sondern auch ein Programm voller Begegnungen und gemeinsamer Erlebnisse. Die Veranstaltung im Saarland wird voraussichtlich Tausende von Athleten, Trainern und Freiwilligen anziehen. Ziel ist es, die Sichtbarkeit der Special-Olympics-Bewegung zu erhöhen und Vorurteile abzubauen.

Die umfangreiche Berichterstattung der Medienpartner wird dazu beitragen, dass die Geschichten der Athleten und die Bedeutung von Inklusion eine breite Öffentlichkeit erreichen. Neben den sportlichen Höhepunkten wird auch der kulturelle Austausch eine zentrale Rolle spielen, um das Verständnis für Menschen mit Behinderungen zu fördern und eine inklusive Gesellschaft zu stärken. Die Nationalen Spiele sind ein lebendiges Beispiel dafür, dass Sport Brücken bauen und Barrieren überwinden kann





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