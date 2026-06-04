Die Special Olympics Nationale Spiele im Saarland sind ein großartiges Ereignis, bei dem sich Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können.

Im Saarland findet vom 15. bis 20. Juni das größte inklusive Sport -Event in Deutschland statt - die Special Olympics Nationalen Spiele. Bei den Spielen nehmen 4300 Athletinnen und Athleten in 27 Sport arten teil.

Die Special Olympics unterscheiden sich in einigen Disziplinen von den Deutschen Meisterschaften für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. So gibt es bei den Special Olympics Laufwettbewerbe auf Strecken unter 100 Metern, Disziplinen wie Standweitsprung und Mini-Speer, außerdem Rollstuhlwettbewerbe. Alle Athletinnen und Athleten nehmen an einem Final-Wettbewerb teil und haben damit die Chance auf eine Medaille. Einige der Sportarten bei den Spielen sind Federball, Schwimmen, Radfahren, Laufen und Bowling.

Beim Federball spielen Athletinnen und Athleten gegeneinander - entweder im Einzel oder im Doppel. Bei den Unified-Wettbewerben spielen Athletinnen und Athleten mit geistiger Behinderung gemeinsam mit einer Unified-Partnerin oder einem Unified-Partner ohne geistige Behinderung. Im Bowling gibt es Einzelwettbewerbe ohne Hilfsmittel, mit Rampe ohne Unterstützung und mit Rampe und Unterstützung. Die Regeln sind bekannt: Wer nach zehn Runden die meisten Pins getroffen hat, gewinnt.

Die Special Olympics Nationalen Spiele sind ein großartiges Ereignis, bei dem sich Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Es ist ein wichtiger Schritt in Richtung Inklusion und Teilhabe aller Menschen, unabhängig von ihrer Behinderung





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