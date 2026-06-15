Special Olympics Sommerspiele beginnen in Saarbrücken

Rund 4.300 Athleten mit geistiger Behinderung werden in Saarbrücken an den Special Olympics Sommerspielen teilnehmen. Das Event wird als das größte inklusive Multisport-Event in Deutschland bezeichnet und findet zum größten Teil in Saarbrücken statt, aber das ganze Saarland und sogar das benachbarte Frankreich sind in die Spiele einbezogen.

Die Special Olympics Sommerspiele beginnen heute in Saarbrücken . Rund 4.300 Athleten mit geistiger Behinderung werden in 27 verschiedenen Sportarten antreten. Das Event wird als das größte inklusive Multisport-Event in Deutschland bezeichnet.

Der Großteil der Wettbewerbe findet in Saarbrücken statt, aber das ganze Saarland und sogar das benachbarte Frankreich sind in die Spiele einbezogen. Innen- und Sportminister Reinhold Jost hat die Spiele als 'saarländisches Sommermärchen' bezeichnet. Das Saarland hat derzeit rund zehn Millionen Euro in die Modernisierung von Sportstätten investiert. Die letzte nationale Ausgabe der Special Olympics Sommerspiele fand 2022 in Berlin statt.

Die Athleten werden in 3x3 Basketball, Geräteturnen, Hockey, Rudern und Segeln antreten, wobei Letzteres erstmals grenzüberschreitend in der französischen Stadt Forbach ausgetragen wird. Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland, betont, dass es bei diesen Spielen nicht um Rekorde geht, sondern um Teilhabe, Begegnungen und eine starke Gemeinschaft. Anke Rehlinger, Saar-Ministerpräsidentin, ist Schirmherrin der Veranstaltung und betont die Vielfalt und Stärke der Gesellschaft, wenn alle dazugehören können





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Special Olympics Sommerspiele Saarbrücken Inklusive Multisport-Event Teilhabe Begegnungen Gemeinschaft

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