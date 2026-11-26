Smartphone-Hersteller wie Apple, Samsung und Xiaomi senken ihre Absatzziele für 2027 deutlich – teils um fast 30 Prozent.

Nachdem es dieses Jahr wegen der Speicherkrise nicht sonderlich rosig für Smartphone -Hersteller aussah, ist auch im kommenden Jahr das Tal der Tränen für den-Markt noch nicht durchschritten.

Das legt ein Bericht aus China nahe, demzufolge zahlreiche Hersteller ihre Auslieferungsziele für 2027 teils massiv reduziert haben. Ursache hierfür seien die weiterhin hohen Speicherkosten. , der sich auf Quellen aus der Lieferkette beruft, sollen die beiden chinesischen Hersteller Xiaomi und Vivo ihre Auslieferungsziele für 2027 am stärksten kürzen.

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So reduziere Xiaomi seine Zahlen von 120 Millionen in diesem Jahr auf 90 Millionen Einheiten, bei Vivo sinke die Zahl von 85 Millionen Einheiten im Jahr 2026 auf 60 Millionen im Jahr 2027, was einem Rückgang von 25 respektive 29 Prozent entspreche. Auch Motorola reduziert die erwarteten Absatzzahlen im Vergleich zu 2026: So strebe die Lenovo-Tochter für das nächste Jahr einen Absatz von 40 Millionen Einheiten an, was einem Rückgang von 20 Prozent gegenüber den 50 Millionen in diesem Jahr entspreche.