Spektakuläre Aufnahme: Zwei schwarze Wölfe in Polen entdeckt

Naturschützer in Polen haben mit einer Wildkamera zwei schwarze Wölfe auf Video festgehalten. Die seltene Fellfarbe wird durch eine genetische Mutation verursacht, die wahrscheinlich durch Kreuzungen mit Hunden entstanden ist.

Polen ist ein Land, in dem Wölfe nie ganz ausgestorben sind. Im Gegensatz zu Deutschland, wo sie durch Jagd und Lebensraumverlust fast verschwanden, leben hier heute etwa 2.500 bis 3.000 Wölfe . Natur schützer in einem polnischen Wald haben kürzlich eine spektakuläre Aufnahme eines seltenen Phänomens gemacht: Zwei schwarze Wölfe , die einen Bach durchqueren. Die Wildkamera , die eigentlich zum Beobachten von Bibern aufgestellt wurde, erfing die ungewöhnlichen Tiere im letzten Sommer erstmals.

Im Herbst wurde dann sogar ein Video von zwei schwarzen Wölfen im Wasser aufgenommen, begleitet von einem grauen Wolf. Joanna Toczydłowska, Projektleiterin der polnischen Tierschutzorganisation „Fundacja SAVE Wildlife Conservation Fund“, bezeichnet die Beobachtung als „etwas Neues und Ungewöhnliches“. Sie vermutet, dass es sich bei den beiden schwarzen Wölfen um etwa ein Jahr alte Geschwister handelt. Die schwarze Fellfarbe wird durch eine seltene genetische Mutation verursacht, die wahrscheinlich vor Tausenden Jahren durch die Kreuzung mit domestizierten Hunden entstand.Dieses Gen führt zu einer Überproduktion der Melanin-Pigmente und lässt das Fell dunkel werden. In Yellowstone, USA, ist die Hälfte der Wölfe schwarz, in Europa hingegen nur wenige aufgrund der geringen genetischen Vielfalt. Der jahrhundertelange Rückgang der Wolfspopulation hat den Genpool stark ausgedünnt. Interessanterweise bietet die schwarze Fellfarbe einen Schutz vor der Viruserkrankung Staupe, gegen die Hunde und verwandte Tierarten wie Wölfe, Füchse oder Wiesel anfällig sind. Die Krankheit verläuft meist tödlich. Die schwarze Fellfarbe ist aber kein Garant für ein langes Leben, denn wenn das Gen in doppelter Ausprägung vorkommt, haben die Wölfe einen schlechteren Zustand und bringen sehr viele, aber schwache Nachkommen zur Welt, von denen ein hoher Prozentsatz bereits im Welpenalter stirbt. Das schwarze Gen kann daher nicht allein existieren und muss mit seinem grauen Gegenstück auftreten, um eine gesunde und starke Wolfspopulation zu gewährleisten. Die Naturschützer wollen nun mehr über das schwarze Wolfspaar in Polen herausfinden, indem sie deren Kot sammeln und analysieren.





