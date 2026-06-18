Forscher haben eine neue Studie vorgestellt, die eine spektakuläre Erklärung für Botticellis merkwürdige Venus liefert. Demnach könnte hinter ihrem faszinierenden Blick ein Tumor im Kopf des Modells stecken.

Sie ist wunderschön. Aber den Kopf hält sie schon komisch, oder? Seit mehr als 500 Jahren rätselt die Kunstwelt über Botticelli s Geburt der Venus . Warum schaut seine nackte Göttin so merkwürdig zur Seite?

Jetzt liefern Forscher eine spektakuläre Erklärung: Hinter ihrem faszinierenden Blick könnte keine Künstlerlaune stecken - sondern ein Tumor im Kopf des Modells. Modell stand. Sie steht nun im Mittelpunkt einer Studie von Medizinern, die ihre Forschungsergebnisse im Fachjournal Endocrinology, Diabetes & Metabolism veröffentlicht haben. Die Forscher halten es für wahrscheinlich, dass Vespucci an einem Hypophysenadenom litt, also einem meist gutartigen Tumor der Hirnanhangdrüse.

Bereits 2019 hatten Experten die These aufgestellt, Simonetta Vespucci habe an einem Hypophysenadenom gelitten, das Prolaktin und Wachstumshormon ausgeschüttet habe. Als Hinweise nannten sie unter anderem Veränderungen im Gesicht und an den Augen, die sie auf den Porträts zu erkennen glaubten. Die neue Studie von 2026 zieht zusätzlich historische Beschreibungen ihrer letzten Tage heran.

Laut den Berichten, auf die sich die Autoren stützen, soll Simonetta vor ihrem Tod schwere Beschwerden gehabt haben - darunter Kollaps, starke Kopfschmerzen, Fieber, Erbrechen und Verwirrtheit beziehungsweise Halluzinationen. Genau solche Symptome passen grundsätzlich zu einer Hypophysenapoplexie, die heute als Notfall mit Kopfschmerz, Erbrechen, Sehstörungen oder Bewusstseinsveränderungen beschrieben wird. Simonetta Vespucci starb jung, traditionell wurde häufig Tuberkulose als Todesursache angenommen. Die 2026er-Studie hält dagegen: Ein rasch wachsendes oder einblutendes Hypophysenadenom könne ihre letzten Symptome und den frühen Tod besser erklären. Es sei die wahrscheinlichste Todesursache, meinen die Autoren





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