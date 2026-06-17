Spektakuläre Fluchtversuche eines Autofahrers in Singen

Ein spektakulärer Fluchtversuch eines Autofahrers in Singen endete in einer Verfolgungsjagd. Ein Video zeigt, wie ein Polizeibeamter einem Mercedesfahrer Pfefferspray ins Gesicht sprüht.

Selbst eine Ladung Pfefferspray hielt den Mann nicht auf. Ein spektakulärer Fluchtversuch eines Autofahrers vor der Polizei in Singen endete in einer Verfolgungsjagd . Ein Video, das im Internet kursiert, zeigt, wie ein Polizei beamter einem Mercedesfahrer durch die geöffnete Fahrertür Pfefferspray ins Gesicht sprüht.

Plötzlich legt der Mann hinter dem Steuer den Rückwärtsgang ein, fährt los, der Polizist kommt zu Fall. Mit geöffnetem Kofferraum brettert der Mann davon. Der Vorfall ereignete sich in der Georg-Fischer-Straße in Singen, als der 44-jährige Fahrer am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr gegen einen vorausfahrenden Seat aufgefahren sein soll. Die Polizei beschreibt den Vorfall als 'mutmaßlich mit Absicht' und 'vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand'.

Der Mann soll sich zuvor vehement widersetzt haben und während der Unfallaufnahme aggressiv, unkooperativ und wiedersetzte sich den Anweisungen der Polizisten. Daraufhin hätten die Beamten das Pfefferspray gezückt. Davon unbeirrt, legte der Mann den Rückwärtsgang ein und beschleunigte seinen Wagen.

'Dabei stieß er mit der geöffneten Fahrertür einen am Auto stehenden Beamten um und flüchtete von der Unfallstelle', so die Polizei. Eine Verfolgung des Mercedesfahrers brach die Polizei 'zur Verhinderung weiterer Gefährdung' ab. Beamte der Grenzwacht nahmen ihn schließlich in der Schweiz vorläufig fest. Er wurde in eine Psychiatrie gebracht.

Die Polizei stellt klar, dass bei solchen Einsatzvideos in sozialen Medien der Kontext bekannt sein muss, um ein verzerrtes Gesamtbild zu vermeiden. Der Polizist, der das Pfefferspray verwendet hat, soll nicht schwer verletzt sein





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