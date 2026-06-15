Spektakuläre UFC-Nacht vor dem Weißen Haus: Heiratsantrag, Sensationen und Tränen

Die UFC veranstaltete ein historisches Event auf der Ellipse vor dem Weißen Haus anlässlich Trumps 80. Geburtstag. Sieben Kämpfe, alle endeten vorzeitig per K.o. Mauricio Ruffy machte seiner Freundin einen Heiratsantrag vor Trump. Im Hauptkampf verlor Ilia Topuria überraschend seinen Titel gegen Justin Gaethje.

Was für eine spektakuläre Nacht für die UFC . Das heiß erwartete Event auf dem Südrasen vor dem Weißen Haus hat abgeliefert - und einiges zu bieten gehabt: Heiratsantrag vor US-Präsident Donald Trump (80), um die 80.000 Fans auf der Ellipse, dem großen Park südlich des Weißen Hauses, eine Sensation im Hauptkampf.

Doch der Reihe nach. Um 20.25 Uhr Ortszeit trat Trump auf den Südbalkon des Weißen Hauses, daraufhin brach das Publikum in Jubel aus. Währenddessen düsten Jets der US Air Force mit ohrenbetäubendem Lärm über das Gelände. Bei Trump konnte man feuchte Augen erahnen.

Hintergrund: Das Event wurde auf Trumps 80. Geburtstag gelegt und läutete zugleich die landesweiten Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der USA ein. Möglich wurde die spektakuläre Location durch die enge Freundschaft zwischen Trump und UFC-Boss Dana White.

Dann ging es endlich im Käfig los - und die Kämpfer lieferten ab. Insgesamt waren nur sieben Kämpfe angesetzt, deutlich weniger als bei normalen UFC-Events. ALLE sieben Kämpfe endeten vorzeitig per K.o. Die Fans bekamen ein Fäuste-Spektakel.

Besonders rührend: Nach seinem beeindruckenden K.o. -Sieg über Michael Chandler machte der Brasilianer Mauricio Ruffy seiner Freundin einen Heiratsantrag. Die war zwar nicht im Käfig, zeigte aber den Daumen nach oben. Heiratsantrag vor Trump geglückt.

Außerhalb des Käfigs gab es dann die herzliche Umarmung zwischen den frischgebackenen Verlobten. Außerdem auf der Fightcard: Ex-Champion Sean O'Malley elektrisierte die Massen und besiegte Gegner Aiemann Zahabi in der 2. Runde per Knockout. Im Co-Main-Event versuchte der beliebte Alex Pereira, Geschichte zu schreiben und als erster Fighter jemals, Champion in drei verschiedenen Gewichtsklassen zu werden.

Jetzt griff er im Schwergewicht an. Aber: Wer groß träumt, kann tief fallen. Die Fäuste von Gegner Ciryl Gane waren zu schwer, der Brasilianer wurde in der 2. Runde hart ausgeschaltet.

Damit hat Frankreich einen neuen Weltmeister in der UFC. Im Hauptkampf zwischen dem großen Favoriten Ilia Topuria (in Halle/Westfalen geboren) und Herausforderer Justin Gaethje kam es dann zu einer der größten Überraschungen in der Geschichte der Organisation. Topuria, davor 17 Siege und keine einzige Niederlage, verlor in einem brutalen und blutigen Kampf seinen Titel. Nach dem Ende der 4.

Runde wurde der Kampf abgebrochen. Was für ein Ende eines historischen Events. Großer Schocker: Ilia Topuria (r. /29) verlor seinen Gürtel völlig überraschend gegen Justin Gaethje (37).

Die Menge tobte, als Gaethje den Sieg errang - ein Moment, der in die UFC-Geschichte eingehen wird. Die Stimmung auf der Ellipse war elektrisierend, Fans aus aller Welt feierten bis tief in die Nacht. Trump selbst gratulierte den Kämpfern persönlich und posierte für Fotos mit den neuen Champions. Die Kombination aus Politik, Sport und Schaulust machte diese Nacht zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Bereits jetzt wird spekuliert, ob die UFC regelmäßig solch prestigeträchtige Veranstaltungen durchführen wird. Fest steht: Diese NACHT hat alle Erwartungen übertroffen und die Messlatte für künftige Events hoch gelegt





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