Spektakulärer Einsatz der Steuerfahnder in Viernheim

Steuerfahnder haben in Viernheim eine Reihe von Luxus-Karossen aus Lagerhallen beschlagnahmt. Die Autos sollen insgesamt eine Million Euro wert sein. Die Behörden wollen offene Forderungen absichern.

Spektakulärer Einsatz im Gewerbegebiet ! Am Mittwochmorgen rückten Steuerfahnder in Viernheim (Hessen) an - und holten eine Reihe von Luxus-Karosse n aus zwei unscheinbaren Lagerhallen. Je nach Zustand können die Autos insgesamt etwa eine Million Euro wert sein.

Kurz nach 10 Uhr rollte die Kolonne der Steuerfahnder in die Gottlieb-Daimler-Straße im Gewerbegebiet. Mehrere Beamte erschienen im Nieselregen vor Ort, kurz danach rückten die Abschleppfahrzeuge an. Beschlagnahmt wurden die wertvollen Fahrzeuge, die sichergestellt werden sollten. Jedes Fahrzeug erhielt zunächst ein offizielles Siegel.

Die Aufkleber der Oberfinanzdirektion Frankfurt kamen auf die Windschutzscheiben. Damit war klar: Diese Autos dürfen nicht mehr bewegt werden. Für den Besitzer mit Sicherheit ein bitterer Moment. Die Fahrzeuge können je nach Ausstattung bis zu 390.000 Euro wert sein.

Mit der Sicherstellung wollen die Behörden offene Forderungen absichern. Steuerschulden können zu drastischen Maßnahmen führen, wie z. B. der Pfändung wertvoller Vermögensgegenstände. Autos gehören häufig dazu - vor allem dann, wenn sie einen hohen Marktwert besitzen.

Die Aktion verlief ohne Zwischenfälle. Widerstand gab es nach ersten Informationen nicht. Die Beamten konnten ihre Arbeit zügig erledigen. Nach und nach verschwanden die Luxus-Wagen vom Hof





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