Hunderte türkische Fans bildeten einen langen Autokorso, um die Nationalmannschaft auf ihrem Weg zum Flughafen in Istanbul zu begleiten. Die von Sponsor Togg organisierte Aktion demonstrierte Geschlossenheit vor der Abreise zur Weltmeisterschaft in Nordamerika.

Die türkische Nationalmannschaft ist am Mittwoch mit einer spektakulären Parade von Fans zum Flughafen in Istanbul aufgebrochen, um ihre Reise zur Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA (11.

Juni bis 19. Juli) anzutreten. Hunderte, wenn nicht Tausende, von Autos, behängt mit türkischen Flaggen, bildeten einen langen Konvoi, der den roten Mannschaftsbus wie ein Spalier zum Flughafen begleitete. Videos zeigen den Bus, wie er sich langsam durch die Automasse schiebt, gefolgt von einer scheinbar endlosen Reihe Fahrzeuge.

Diese von Hauptsponsor Togg organisierte und finanzierte Aktion sollte das Gefühl der Geschlossenheit und nationale Stärke vermitteln, etwas mehr als ein Jahr nachdem der türkische Elektroautohersteller sein Sponsoring für die Nationalmannschaft begann. Trainer Vincenzo Montella äußerte sich stolz auf den Zusammenhalt im Team und die herzliche Aufnahme in der Türkei. Er beschreibt das Team als talentiert und harmonisch, mit dem klaren Ziel, bei der WM eine gute Figur zu abzugeben.

Die türkische Mannschaft trifft in der Gruppenphase auf Australien, Paraguay und die USA. Montella betonte, dass jedes Spiel extrem anspruchsvoll sei und die Gruppenphase das erste und wichtigste Ziel darstelle. Trotz der Abwesenheit von offiziellen Favoriten wie Spanien oder Argentinien in der Gruppe, sei das Niveau sehr hoch. Die Türkei muss ihr erstes Spiel am 14.

Juni gegen Australien bestreiten, gefolgt von Partien gegen Paraguay (19. Juni) und den Gastgeber USA (25. Juni). Der Erfolg bei diesem Turnier hängt nicht nur von der fußballerischen Qualität ab, sondern auch von der心理 Stärke und der Fähigkeit, den Erwartungen der heimischen Fans gerecht zu werden, die durch die spektakuläre Verabschiedung bereits ein starkes Zeichen gesetzt haben





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