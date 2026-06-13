Spektakulärer Fund: Wehrmachtspanzer auf Marineflugplatz Nordholz entdeckt

Bei Bauarbeiten auf dem Marineflugplatz Nordholz ist ein nahezu vollständig erhaltenes Sturmgeschütz StuG III aus dem Zweiten Weltkrieg zum Vorschein gekommen. Der außergewöhnlich gut erhaltene Panzer soll nach Konservierung im Panzermuseum Munster später im Militärhistorischen Museum Dresden ausgestellt werden und gibt Einblicke in die letzten Kriegswochen in Nordwestdeutschland.

Auf dem Marineflugplatz Nordholz ist bei Bauarbeiten ein außergewöhnlicher Fund gemacht worden: Ein nahezu vollständig erhaltener Wehrmachtspanzer aus dem Zweiten Weltkrieg, ein Sturmgeschütz vom Typ StuG III, wurde entdeckt.

Das rund 29 Tonnen schwere Fahrzeug war offenbar etwa 80 Jahre lang im Sand verborgen. Zunächst war nur ein rostiges Metallteil sichtbar, doch nach und nach kam das gesamte Kettenfahrzeug zum Vorschein. Experten betonen den herausragenden Erhaltungszustand: Trotz des hohen Alters wirken Teile des Fahrwerks fast neuwertig, und sogar Reste der ursprünglichen Tarnlackierung sind noch erkennbar.

Dr. Gerhard Bauer vom Militärhistorischen Museum der Bundeswehr äußerte sich begeistert über den historisch wertvollen Fund, der ein bedeutendes Zeugnis des Krieges und des Umgangs mit seinen Hinterlassenschaften darstellt. Das geborgene Fahrzeug wird voraussichtlich im Deutschen Panzermuseum Munster konserviert, wobei die anhaftende Sandschicht möglichst erhalten bleiben soll. Später ist eine Ausstellung im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden geplant.

Experten deuten darauf hin, dass der Fund viel über die letzten Kriegswochen in Nordwestdeutschland verrät, in denen nicht mehr benötigtes Kriegsgerät häufig vor Ort verscharrt wurde. Der StuG III war einer der wichtigsten deutschen Panzerjäger des Zweiten Weltkriegs, von dem bis April 1945 etwa 9300 Exemplare produziert wurden. Bis zur vollständigen Restaurierung und öffentlichen Präsentation könnten jedoch noch mehrere Jahre vergehen





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