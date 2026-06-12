Spektakulärer Trainerwechsel bei RB Leipzig: Ole Werner soll gefeuert werden - Martín Demichelis als Nachfolger vorgesehen

RB Leipzig plant nach nur einer Saison die Ablösung von Cheftrainer Ole Werner. Martín Demichelis steht bereits als Nachfolger bereit. Die Gründe für die Entscheidung liegen in der angespannten Beziehung zu Jürgen Klopp und internen Zweifeln an der sportlichen Entwicklung trotz Champions League-Teilnahme.

Eine spektakuläre Trainer-Krise beim Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig! Ursprünglich war geplant, in der kommenden Woche mit Ole Werner über eine vorzeitige Verlängerung seines bis 2027 laufenden Vertrages zu verhandeln.

Doch nun scheint das Aus des 38-Jährigen quasi beschlossen: Nach exklusiven Informationen steht Martín Demichelis, ehemaliger Spieler des FC Bayern, kurz vor der Unterschrift als Nachfolger. Der Argentinier hat demspanischen La-Liga-Absteiger RCD Mallorca bereits mitgeteilt, dass er seine Ausstiegsklausel in Höhe von rund drei Millionen Euro ziehen möchte. Für Mallorca, das mit Demichelis den sofortigen Wiederaufstieg in die erste Liga anstrebt, ist dieser Schritt ein schwerer Schlag, der in Frustration und Wut umgeschlagen sein soll.

Werner, der sich derzeit im Urlaub in Malaysia aufhält, soll nach seiner Rückkehr nach Deutschland in der Mitte der nächsten Woche die offizielle Kündigung erhalten. Die Gründe für die Entscheidung sind vielschichtig. Intern gibt es erhebliche Zweifel an der sportlichen Leitung und der generellen Ausrichtung unter Werner. Obwohl der Kader als stark eingestuft wird, qualifizierte sich die Mannschaft nur mit viel Glück und herausragenden individuellen Leistungen von Spielern wie Diomande und Baumgartner für die Champions League.

Zudem ist das Verhältnis zwischen Werner und Jürgen Klopp, der bei RB Leipzig als Head of Global Soccer tätig ist, auf ein Minimum abgekühlt. Die beiden kommunizierten angeblich nur noch auf der "Sparflamme", was auch daran erkennbar war, dass Klopp in der Rückrunde nur bei zwei Spielen - gegen Bayern München und gegen St. Pauli - in der Red Bull Arena auf der Tribüne saß.

RB Leipzigs Sportchef Marcel Schäfer hatte zuletzt gemeinsam mit Werner auf einer Tournee durch Südafrika die Saison analysiert. In einem Interview mit der Sportbild äußerte er sich vorsichtig: "Der Prozess der Saisonanalyse und der Ausblick auf die Zukunft werden sicher noch etwas dauern.

" Dieses Statement kann nun im Nachhinein als deutliches Indiz für die bevorstehenden Veränderungen gewertet werden. Die art und Weise, wie der Wechsel vollzogen wird, zeigt die Härte des Geschäfts im Profifußball: Ein Trainer, der noch vor kurzem als Hoffnungsträger galt, wird nach nur einer Saison trotz Champions League-Teilnahme entlassen, weil die sportliche Leitung offenbar Zweifel an der langfristigen Entwicklung hat.

Demichelis, der bisher als Cheftrainer bei Mallorca arbeitete und dort großen Respekt genoss, könnte nun der Hoffnungsträger für eine neue Ära in Leipzig werden. Er muss jedoch schnell die Strukturen verstehen und das Team stabilisieren, um den hohen Erwartungen des Clubs gerecht zu werden. Die Entscheidung für Demichelis unterstreicht den Wunsch nach einem Neuanfang mit einer Trainerpersönlichkeit, die international Erfahrung mitbringt und möglicherweise eine andere, eventuell autoritärere Führungsweise verkörpert.

Für Werner bleibt nur die Erkenntnis, dass im modernen Fußball selbst der Erfolg keine Garantie für Beständigkeit ist, wenn das Verhältnis zur sportlichen Führung gestört ist. Leipzig setzt damit ein klares Signal in Richtung Zukunft, auch wenn die Umstände des Abschieds für Werner alles andere als wohltuend sind





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