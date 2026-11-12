Spencer Reaves und MBC: BBL-Profi im Fokus mit Bruder Austin in der NBA

Spencer Reaves führt den Syntainics MBC als Kapitän in der BBL. Er vergleicht seine Leistungen mit NBA-Stern Austin Reaves und spricht über zukünftige Pläne.

Der amerikanische Basketball -Profi Spencer Reaves hat mit seiner einjährigen Tochter Ruby oft YouTube abonniert, um die Spiele seines Bruders Austin anzusehen. Austin Reaves spielt aktuell für die Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Liga und zählt zu den besten Akteuren der Spielzeit. Er erzielt im Schnitt 25,3 Punkte pro Partie, was ihn auf ein hohes Leistungsniveau hebt.

Gleichzeitig trägt Spencer Reaves die Kapitänsbinde beim Syntainics MBC in der BBL und erreicht einen Durchschnitt von 20,6 Zählern pro Spiel. Diese Statistiken positionieren die beiden Brüder derzeit als eines der stärksten Basketball-Geschwisterpaare der Welt. Spencer Reaves erkennt an, dass auch andere Familien wie die Thompson-Zwillinge Amen und Ausar in der NBA stark sind. Beide spielen als Flügelspieler für Houston und Detroit.

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Vergleich mit NBA-Konkurrenten

Neben den Reaves-Brüdern gibt es weitere prominente Geschwister-Konstellationen in der Welt des Basketballs. Der NBA-Superstar Stephen Curry, der 38 Jahre alt ist, hat einen Bruder namens Seth. Seth Curry ist aktuell 36 Jahre alt und ohne Verein. Auch die Brüder Franz und Moritz Wagner gehören zu den besten Basketball-Geschwistern der aktuellen Szene.

Die Reaves-Brüder stammen aus der Kleinstadt Newark im US-Bundesstaat Arkansas. Dort hat Spencer seinen jüngeren Bruder während seiner Jugendzeit zum Training in die Halle geschleift. Spencer brauchte Austin als besseren Mitspieler und forderte ihn dazu auf, zusätzliche Übungen einzulegen, um gemeinsam besser zu werden.

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Harter Weg zu den Meisterschaften

Die harte Arbeit hat sich für die Brüder ausgezahlt. Zusammen gewannen sie in den Jahren 2013 und 2014 mit der Cedar Ridge High School zwei Staats-Meisterschaften. Dies war das letzte Mal, dass sie Teamkollegen auf der hohen Schule waren. Lange Zeit war Spencer der Überlegene auf dem Parkett.

Bis zum letzten Jahr der High-School-Zeit gewann Spencer immer im Eins-gegen-eins. Erst dann gelang es Austin, das Blatt zu wenden, weil er in dieser Zeit noch ein paar Zentimeter gewachsen war. Diese Entwicklung war entscheidend für die spätere Karriere von Austin Reaves.

Familienhistorie und Nummer 31

Die Reaves-Familie hat auch Verbindungen nach Deutschland. Sie haben eine in Deutschland geborene Oma mütterlicherseits namens Frieda. Sie ist 84 Jahre alt und sorgte dafür, dass Spencer die Nummer 31 trägt. In der vierten Klasse zeigte Frieda ihm bei der Nummernvergabe an, dass er wie seine Mutter Nicole die 31 nehmen solle.

Spencer hatte ursprünglich gedacht, dass seine Großmutter die 13 meinte. Zum Glück war diese Nummer bereits vergeben. Seit dieser Saison ist Spencer Reaves Kapitän beim Syntainics MBC. In Europa hat er sich zum Top-Spieler entwickelt. Seine Spielweise passt gut nach Deutschland.

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Technik vor Athletik in Europa

Spencer Reaves betonte, dass er nicht der Super-Athlet ist. In der BBL kann er sein technisches Können und seine Basketball-Intelligenz einsetzen. Er ist außerdem ein starker Schütze. Über 50 Prozent trifft er aus der Dreier-Distanz. Diese Statistiken unterstreichen seine Effizienz im Trikot des Syntainics MBC.

Spencer Reaves blickt mit Vorfreude auf den 15. März 2027. Dann ist der Geburtstermin für das zweite Kind. Seine Frau Kaci ist aktuell schwanger. Die Saison des MBC läuft dann noch. Er hofft, dass der MBC möglichst lange spielt, um die eigene Karriere mit der Familie zu verbinden.

In der vergangenen Saison verpasste der MBC nach einem guten Start noch die Play-offs. Spencer Reaves zählt zu den besten BBL-Spielern und glaubt, dass sein Bruder gute Chancen hat, All-Star in der NBA zu werden. Neben Luka Doncic zu spielen passt sehr gut zu Austin.

Austin Reaves hat dadurch viele Freiheiten im Spiel. Wenn er gesund bleibt und so weitermacht, könnte es ihm gelingen, den All-Star Status zu erreichen. Das wäre eine großartige Leistung für den jungen US-Amerikaner und seine Familie in der NBA.