Über 700 Menschen spendeten mehr als 26.000 Euro für den Grabstein des österreichischen U11-Visions Julian Luginger. Das Wundertechn starb Ende Oktober an einem Tumor.

Die Nachricht vom Tod des österreichischen Tischtennis -Junioren- Julian Luginger hat weltweit Anteilnahme und ein beeindruckendes Solidaritätsbekenntnis ausgelöst. Um dem jungen Sportler eine würdevolle letzte Ruhestätte zu gönnen, wurde eine Spendenkampagne ins Leben gerufen, die innerhalb kurzer Zeit massive Unterstützung erhielt. Die Website der Online-Kampagne zeigte, dass bislang mehr als 700 Menschen insgesamt mehr als 26.000 Euro zur Verfügung gestellt haben.

Rascher Aufstieg zur Weltrangliste Nummer Zwei

Julian Luginger, ein talentierter Junge aus der Gemeinde Bürmoos im österreichischen Bundesland Salzburg, hatte seine sportliche Laufbahn mit bemerkenswerten Erfolgen geprägt. Der ÖTTV bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass der Junge im Laufe seiner noch jungen Karriere bereits mehrere Staatsmeistertitel erringen konnte.

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Im März dieses Jahres feierte der Nachwuchsspieler innerhalb weniger Tage zwei internationale Turniersiege. Diese Erfolge feierte er in der WTT Youth-Contender-Serie, die nacheinander im polnischen Wladyslawowo und in Berlin ausgetragen wurde. Nach diesen Leistungen kletterte er in seiner Altersklasse auf den zweiten Platz der weltweiten U11-Rangliste.

Durch diesen Platzierungserfolg wurde Julian nicht nur zum bestplatzierten europäischen Spieler seiner Altersklasse, sondern etablierte sich auch international als eine der größten Talente im Juniorenbereich. Sein sportliches Potenzial wurde als außergewöhnlich eingeschätzt, da er alles gewann, was in seiner Altersklasse zu erreichen war.

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Sportliche Leidenschaft trotz schwerer Krankheit

Der Vater des verstorbenen Jungen erzählte dem Portal Salzburg24, dass Julian einfach so viel Spaß beim Tischtennisspielen hatte. Nur ein einziges Finale habe er in seiner bisherigen Laufbahn verloren. Diese Leidenschaft war so stark, dass sie selbst durch seine schwere Erkrankung nicht gebrochen werden konnte.

Als Julian in eine Klinik eingewiesen wurde, nahm seine Motivation keinen Schaden. Selbst dort im Krankenhaus spielte er noch Tischtennis, um seine Liebe zum Sport aufrechtzuerhalten. Sein Vater erklärte der Kronen Zeitung, dass Julian so hart gekämpft habe, aber letztlich keine Chance gegen die Krankheit gehabt habe.

Der Tumor breitete sich schnell aus und führte dazu, dass das Kind Ende Oktober starb. Die Familie und der Sportverein im bayerischen Fridolfing, in dem Julian ebenfalls aktiv war, trauern um einen unermüdlichen Kämpfer und begabten Sportler, der viel mehr vor hatte.

Träume von einer eigenen Akademie

Julian Luginger hatte große visionäre Pläne für seine berufliche Zukunft im Tischtennis. Er träumte von der Gründung einer eigenen Trainingshalle und von der Eröffnung einer Tischtennis-Akademie. Diese Ambitionen zeigen, dass er nicht nur ein talentierter Athlet, sondern auch ein leidenschaftlicher Förderer des Sports war.

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Die Bekannte der Familie, die den Online-Spendenaufruf initiiert hatte, erwähnte, dass die Eltern des Jungstars einen ganz spezifischen Wunsch für sein Grab haben. Dieser Wunsch spiegelt die tiefe Verbindung des Jungen zu seinem Sport wider und dient als bleibendes Denkmal.

Wünsche der Eltern für das Grabmal

Die Eltern wünschen sich einen schönen Grabstein, der mit dem Namen und dem Foto von Julian versehen sein soll. Vor diesem Grabmal soll zusätzlich eine kleine Tischtennisplatte mit Netz platziert werden. Diese Geste soll symbolisieren, dass er auch im Tod mit seiner großen Leidenschaft verbunden bleibt.

Die hohe Summe der Spenden von über 26.000 Euro durch mehr als 700 Menschen unterstreicht die Tragweite des Verlustes und die Wertschätzung, die Julian Luginger sowohl im nationalen als auch im internationalen Tischtennissport gefunden hat.