Die Berliner sind großzügig beim Spenden – gerade auch Menschen, die selbst wenig haben. Kolumnist Dieter Puhl über seine Erfahrungen in der Wohnungslosenhilfe.

Die Berliner sind großzügig beim Spenden – gerade auch Menschen, die selbst wenig haben. Kolumnist Dieter Puhl über seine Erfahrungen in der Wohnungslosenhilfe. Dieter Puhl hat mehr als 30 Jahre in der Wohnungslosenhilfe in Berlin gearbeitet.

Neben sozialen Themen widmet er sich in seiner Kolumne dem Älterwerden. Vielleicht bekommen Sie in diesen Tagen Weihnachtsgeld. Herzlichen Glückwunsch! Der Weihnachtsmann arbeitet offenbar in Ihrer Personalabteilung.

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Anderswo hat er Hausverbot. Ich habe Freunde nachund möglichen Spenden gefragt. Nancy, Mitte 50, arbeitet seit Jahrzehnten.