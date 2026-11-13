Sperre für FC Andorra Torhüter Owono nach Tod von Jesús de Miguel

Der spanische Fußballverband verhängt die maximale Sperre von zwölf Spielen gegen den Torhüter Owono. Dies folgt dem tragischen Tod von Jesús de Miguel nach einem harten Foulspiel.

Der spanische Fußballverband hat den Torhüter Owono vom FC Andorra für insgesamt zwölf Partien gesperrt. Diese Entscheidung traf der Disziplinarausschuss in Folge der Vorfälle während des Spiels gegen CD Teneriffa am 2. November, bei denen der gegnerische Spieler Jesús de Miguel verstarb. Die Strafe stellt die höchstmögliche Sanktion dar, die der aktuelle Disziplinarkodex für die in den Schiedsrichterprotokollen dokumentierten Ereignisse vorsieht. Owono stand im Mittelpunkt einer intensiven Untersuchung, nachdem er gegen de Miguel ein überhartes Foul begangen hatte.

Höchste Sanktion laut Disziplinarkodex

Die Verhängung der zwölfmonatigen Sperre basiert auf einer strengen Auslegung der geltenden Regeln durch die zuständigen Gremien des Verbandes. In der offiziellen Begründung der Entscheidung wird explizit erwähnt, dass keine milderen Strafen in Betracht kommen, da die beschrieben Handlungen unter die schwerwiegendste Kategorie fallen. Der Schiedsrichter Manuel Ángel Pérez Hernández hatte in seinem Bericht detailliert festgehalten, dass Owono bei der fraglichen Aktion übermäßige Gewalt angewendet habe. Diese fachliche Einschätzung bildete die entscheidende Grundlage für die strenge Ahndung durch den Verband, um der Schwere der Tat und den daraus resultierenden Konsequenzen Rechnung zu tragen. Die Sperre tritt unmittelbar mit der Verkündung der Entscheidung in Kraft und gilt für alle offiziellen Wettbewerbe.

Also read Nach Tod von de Miguel: Zwölf Spiele Sperre für Torhüter Owono

Ermittlungen und psychologische Betreuung

Neben der sportlichen Ahndung durch den Fußballverband laufen weitere rechtliche und medizinische Verfahren gegen den Spieler. Die Mordkommission der spanischen Polizei hat gegen Owono ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf fahrlässigen Totschlag eingeleitet. Dieses Vorgehen geht auf Informationen der Nachrichtenagentur AP zurück und unterstreicht die juristische Dimension des Vorfalls, der über den rein sportlichen Rahmen hinausgeht. Trotz der laufenden polizeilichen Maßnahmen äußerte der Oberstaatsanwalt von Teneriffa, José Luis Sánchez-Jáuregui, gegenüber spanischen Medien die Einschätzung, dass ein Strafverfahren aufgrund des Spielgeschehens sehr unwahrscheinlich sei. Parallel dazu befindet sich Owono in der Obhut von Psychologen und Ärzten seines Vereins, um die psychischen Belastungen zu bewältigen.

Advertisement

Emotionale Stellungnahme des Torhüters

Owono, Nationaltorwart von Äquatorialguinea, hat sich in einer öffentlichen Erklärung zu dem Vorfall geäußert und dabei seine tiefe Betroffenheit zum Ausdruck gebracht. Wie die Zeitung "Marca" berichtet, fiel es ihm schwer, Worte für das Geschehene zu finden, da die Tragik für ihn kaum zu begreifen sei. In seiner Erklärung betonte er, dass der Verlust von Jesús de Miguel ihn unendlich schmerze und seine Gedanken bei der Familie des Verstorbenen sowie allen Menschen liegen, die de Miguel geliebt hätten. Der Torhüter erklärte weiterhin, dass er sich der Tatsache bewusst ist, dass noch viele Fragen zu klären sind, und versprach, sich allem, was auf ihn zukommt, mit dem größten Respekt zu stellen. Er fügte hinzu, dass er im Moment an nichts anderes denken könne als an Jesús und den gemeinsamen Schmerz.

Verlauf des Spiels und medizinische Maßnahmen

Der Vorfall ereignete sich während des Spiels in der zweiten spanischen Liga zwischen FC Andorra und CD Teneriffa, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Nach dem überharten Foul von Owono gegen de Miguel entwickelte sich eine kritische Situation, die zum Tod des Spielers führte. De Miguel erhielt daraufhin eine rote Karte, woraufhin er sofort auf dem Rasen behandelt wurde. Da sein Zustand sich nicht besserte, musste er auf einer Trage vom Feld getragen werden. Am Tag nach dem Spiel trat de Miguel in einem Krankenhaus einen Herzstillstand, dem er im Alter von nur 30 Jahren erlag. Die medizinischen Maßnahmen vor Ort konnten das Schicksal nicht abwenden, und der Vorfall schockierte die Fußballwelt und die Öffentlichkeit in Spanien zutiefst.