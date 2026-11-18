Rassie Erasmus wird vom Weltverband World Rugby für sechs Spiele gesperrt. Die Sanktion folgt auf scharfe Kritik an der Schiedsrichterleistung und Vorwürfe der Spielmanipulation.

Der südafrika nische Nationaltrainer Rassie Erasmus hat sich bei World Rugby schwerste Konflikte mit dem Weltverband eingehandelt und wird für sechs Spiele gesperrt. Die drastische Sanktion geht auf scharfe Attacken des Trainers gegen die Leistung der Schiedsrichter nach einem letzten Spiel zurück, bei dem er der Leitung der Partie Manipulation vorwarf. Die Disziplinarkommission wertete die Äußerungen als klare Missachtung der Autorität der Offiziellen und die Infragestellung ihrer Integrität.

Details zur Sechs-Spiele-Sperre

Die Verhängung der sechsmonatigen Sperre stellt eine der härtesten Reaktionen des Weltverbands auf die Worte des Trainers dar. Erasmus hatte in einem Medien-Gespräch am Tag nach dem relevanten Match deutlich gemacht, dass er die Entscheidungen der Unparteiischen nicht akzeptieren kann. Der Weltverband sah durch die öffentlichen Angriffe die Glaubwürdigkeit des Schiedsrichtertums als ernsthaft bedroht an, was zur sofortigen Umsetzung der Sperrung führte.

Also read Piqué kritisiert Zwölf-Spiele-Sperre für Owono: 'Nicht fair'

Diese Maßnahme soll sicherstellen, dass Trainer und Verantwortliche der Mitgliedsverbände den Unparteiischen auch nach dem Pfeifen Respekt entgegenbringen. Es wird erwartet, dass Erasmus diese Spiele pausieren muss, was seine Rolle in der aktuellen Aufstellung und Strategieentwicklung für die Springboks vorübergehend einschränkt.

Vorwürfe wegen 17 Tackles

Der Auslöser für die Eskalation waren spezifische taktische Fehler, die Erasmus der Schiedsleitung attestiert hat. Der südafrikanische Coach betonte explizit, dass sein Gegenspieler auf der anderen Seite genau 17 Tackles nicht geahndet bekommen hat, die nach den aktuellen Spielregeln mittlerweile verboten sind. Diese hohe Anzahl an unbestraften Fouls warf der Trainer den Offiziellen vor und zog daraus schwerwiegende Schlüsse für die Fairness des Wettbewerbs.

Advertisement

Erasmus erklärte in seiner Stellungnahme weiter, dass der Video-Schiedsrichter während des gesamten Spielverlaufs kein einziges Mal eingeschaltet hat. Er bestritt nicht, dass der Schiedsrichter an sich falsch liegen könnte, formulierte aber die Alternative, dass ein technisches Problem vorliegen müsse, wenn solche offensichtlichen Regelverstöße übersehen wurden.

Kritik an der Integrität

Die Kritik von Rassie Erasmus spitzte sich zu, als er das Fehlen des Video-Einschreitens direkt in Beziehung zur möglichen Absicht der Schiedsrichter setzte. Er führte aus, wenn der Unparteiische die Verstöße gesehen habe, sich aber bewusst dagegen entschieden habe, einzugreifen, dann liege keine Fehleranfälligkeit, sondern eine bewusste Entscheidung vor. Dieser Aspekt der Intentionalität war für die Disziplinarkommission von World Rugby der entscheidende Faktor.

Erasmus stellte die rhetorische Frage, ob ein solches Unterlassen nicht per Definition Spielmanipulation darstelle. Er fragte direkt, ob dies keine Einflussnahme auf das Endergebnis des Spiels bedeute und somit die Neutralität des Wettkampfs aushöhle. Mit diesen Worten bezichtigte er das Schiedsrichtergespann implizit der Korruption oder der absichtlichen Verzerrung des Spielverlaufs zu Gunsten einer bestimmten Mannschaft.

Reaktion des Weltverbands World Rugby

World Rugby reagierte auf diese schwerwiegenden Anschuldigungen mit der Entscheidung, Rassie Erasmus vom weiteren Geschehen auszuschließen. Das Gremium urteilte, dass das Verhalten des Trainers eine eindeutige Missachtung der Autorität der Spieloffiziellen darstelle. Der Hauptgrund für die Schwere der Strafe lag darin, dass die Integrität der Schiedsrichter direkt infrage gestellt wurde.

Advertisement

Durch die öffentliche Äußerung der Manipulationsvorwürfe sah sich der Verband gezwungen, konsequent gegen die Diskreditierung der Unparteiischen vorzugehen. Die Sperre dient auch als Warnsignal an alle anderen Trainer und Manager, dass derartige Angriffe auf die Schiedsrichterleitung nicht toleriert werden. Damit soll der Schutz der Unparteiischen und die Wahrung des Ansehens der Sportart Rugby weltweit gestärkt werden.