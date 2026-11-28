Der FC Rot-Weiß Erfurt geht gegen die Acht-Spiele-Sperre von Romario Hajrulla vor. Das Sportgericht stützte sich auf Zeugen, obwohl kein Schiedsrichter den Vorfall sah.

Die Fußballszene in Deutschland diskutiert aktuell über die Sanktion gegen Romario Hajrulla, der für den FC Rot-Weiß Erfurt aktiv ist. Das Sportgericht des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes ( NOFV) hat den 27-Jährigen für acht Spiele gesperrt, nachdem er dem Torwart von Chemie Leipzig vor der Kabine einen Faustschlag verpascht haben soll. Diese Entscheidung hat im Verein zu großer Unruhe geführt, da die Beweislage als mangelhaft angesehen wird.

Keine Videoaufzeichnung und keine Schiedsrichterwahrnehmung

Die Grundlage für die strenge Strafe ist außergewöhnlich, da es keine Fernsehbilder oder Aufzeichnungen des Vorfalls gibt. Auch der Schiedsrichter des Spiels war nicht in der Lage, den Angriff zu sehen, und hat ihn daher nicht geahndet. Der zuständige Sportrichter Dennis Dietel rechtfertigt seine Entscheidung ausschließlich mit der Glaubwürdigkeit der vorliegenden Zeugenaussagen. Diese Tatsache isoliert den Fall von typischen Schiedsrichter-Entscheidungen und verlagert den Fokus rein auf die psychologische Einschätzung der Gerichtsbarkeit.

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Die Verantwortlichen beim FC Rot-Weiß Erfurt reagieren empört auf diese Einordnung. Sie betonen, dass die Beweiskette ohne visuelle Bestätigung oder eine direkte Wahrnehmung durch den Offiziellen des Spiels nicht haltbar sei. Die Sperre wird somit nicht als faire sportliche Ahndung, sondern als Willkürakt wahrgenommen, der auf schwankenden证言en basiert und die Fairness des Spielbetriebs untergräbt.

Schmerzliche Kritik von Trainer Fabian Gerber

Cheftrainer Fabian Gerber, 47 Jahre alt, hat seine Empörung unverblümt geäußert und von einem skandalösen Urteil gesprochen. In seinen Worten gibt es keinerlei Beweise, die die Vorwürfe untermauern. Er kritisiert scharf, dass der Richter einfach den Worten der Leipziger Seite geglaubt habe, während die Aussage des Erfurter Umfelds komplett ignoriert wurde. Diese deutliche Abgrenzung zeigt, wie tief die Enttäuschung im Trainerstab über die Art der Urteilsfindung ist.

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Gerber verwies darauf, dass die bloße Aussagekraft einzelner Zeugen nicht ausreicht, um einen solchen schwerwiegenden Eingriff in die Karriere eines Profisportlers zu rechtfertigen. Die emotionale Wut im Verein ist spürbar, da die Mannschaft und das Trainerteam das Gefühl haben, benachteiligt und ungerecht behandelt worden zu sein. Die öffentliche Kritik des Trainers unterstreicht die Schwere der perceived injustice.

Anruf beim Verbandsgericht als nächster Schritt

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat nun klar signalisiert, dass er gegen das Urteil vorgehen wird. Man wird das Verbandsgericht des NOFV anrufen, um die Entscheidung überprüfen zu lassen. In diesem zweiten Instanzverfahren wird entscheidend sein, ob die vorliegenden Beweise tatsächlich für eine so harte Strafe von acht Spielen reichen. Die Erfurter Verwaltung sieht hier ihre größte Chance, das Urteil kippen zu lassen.

Vor dem höherinstanzlichen Gericht werden die Zeugenaussagen einer noch strengen Prüfung unterzogen. Dabei stehen die Unabhängigkeit der Zeugen, mögliche innere Widersprüche in ihren Berichten sowie die konkrete Sichtweise auf die Szene im Mittelpunkt. Die Tatsache, dass der Schiedsrichter den Faustschlag nicht sah, bleibt ein zentrales Argument der Verteidigung. Auch der spätere Eintrag im offiziellen Spielbericht kann diesen Mangel an direkter Beobachtung nicht kompensieren.

Vergleichbarer Fall in der Kreisoberliga Osthessen

Es gab bereits ähnliche Fälle in der Vergangenheit, die die Komplexität solcher Situationen verdeutlichen. Im Jahr 2024 entschied ein Schiedsgericht in der Kreisoberliga in Osthessen über einen Vorfall, bei dem ein Spieler des FSV Hohe Luft einen Gegner geschlagen haben soll. Auch hier bekam der Schiedsrichter nichts mit, und der Beschuldigte bestritt die Tat, stützte sich jedoch auf einen Alibizeugen.

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In jenem Fall belasteten der Geschädigte und zwei Begleiter den Angeklagten, während insgesamt 16 Zeugen gehört wurden. Das Ergebnis war eine Strafe von zwölf Pflichtspielen. Trotz der fehlenden Bildbeweise wurde die Tat anerkannt, unter anderem aufgrund einer ärztlich festgestellten Kopfprellung. Dieser Präzedenzfall zeigt, dass auch ohne technische Aufzeichnungen oder Schiedsrichterwahrnehmung eine Tätlichkeit durch Zeugenaussagen nachgewiesen werden kann.

Dieser Vergleich ist für die aktuelle Debatte um Romario Hajrulla von großer Relevanz. Er verdeutlicht, dass das NOFV-Sportgericht in einer grauen Zone agiert, in der Zeugenaussagen über dem Wort des Schiedsrichters stehen können. Für den FC Rot-Weiß Erfurt bleibt nun abzuwarten, wie das Verbandsgericht diese Praxishinweise gewichten wird, wenn es um die Glaubwürdigkeit der Zeugen im Vergleich zum Fehlen technischer Beweise geht.