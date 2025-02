Sperrung am Kreuz Nürnberg-Hafen: Brückenkappen an der Frankenschnellwegbrücke werden abgetragen

Am Samstag, 15. Februar 2025, ist der Zubringer vom Frankenschnellweg auf die Südwesttangente am Kreuz Nürnberg-Hafen vollgesperrt. Grund für die Sperrung sind Abbrucharbeiten an der Frankenschnellwegbrücke über die Südwesttangente. Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) entfernt in dieser Zeit die sogenannten Brückenkappen an der Frankenschnellwegbrücke. Die Sperrung beginnt am Samstagmorgen um 7 Uhr und wird nach Abschluss der Arbeiten am Samstagnachmittag wieder beendet. Wegen fehlender Umleitung empfiehlt Sör Ausweichstrecken.

Diese ragen an beiden Rändern rund zwei Meter über den eigentlichen Brückenkörper hinaus.

Diese ragen an beiden Rändern rund zwei Meter über den eigentlichen Brückenkörper hinaus. Die Sperrung beginnt am Samstagmorgen um 7 Uhr und wird nach Abschluss der Arbeiten am Samstagnachmittag wieder beendet. Der genaue Zeitpunkt lasse sich aber nicht genau vorhersagen, so die Stadt weiter. Weil eine Umleitung vor Ort nicht ausgeschildert ist, empfiehlt Sör folgende Ausweichstrecken: Richtung Feucht folgt man nach der Kanalüberfahrt der Hafenstraße zur Anschlussstelle Nürnberg-Hafen-Ost. Der Schwerlastverkehr bleibt auf dem Frankenschnellweg und folgt am Ende der Ausbaustrecke, am Kreisverkehr, der Wiener Straße und dem Marthweg, sodass man zur Autobahnanschlussstelle Nürnberg-Hafen-Süd gelangt. Bereits am Freitag wird mit dem Abbruch der Brückenkappen an der Frankenschnellwegbrücke im Umfeld des Europakais begonnen. Deshalb ist am Freitag und Samstag, 14. und 15. Februar, der Europakai für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie für Radfahrende gesperrt. Als Alternative können Sie den Kanal aber vom Parkplatz am Euopakai überqueren und dann der Hafenstraße bis zur Feuerwache Nürnberg folgen. Über die Donaustraße gelangt man schließlich in nördlicher Richtung bis zur Rheinstraße, und später über die Schleuse Nürnberg wieder zum Kanal





